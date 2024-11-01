Vlad Gheorghe propune un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan

Propunerea a venit după ce președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că va discuta cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în județ.

'Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desființa prin unirea cu Bucureștiul. Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan', a scris Vlad Gheorghe, marți, pe Facebook.

El a menționat că susține propunerea consiliului județean de a nu se mai emite autorizații de construire în Ilfov. Vlad Gheorghe a pledat, în schimb, pentru un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan.

'Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență. Un referendum pe aceste teme - unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire - ar fi extrem de util', a transmis consilierul onorific al premierului.

Potrivit acestuia, desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii 'semnificative', iar banii ar putea fi utilizați pentru asfaltarea străzilor și deszăpezirea lor.

'Extinderea Bucureștiului ar desființa și multe organisme inutile care există azi ca asocieri între București și Ilfov, fiecare cu bugetul și birocrația sa proprie. Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare', a susținut Vlad Gheorghe.

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului.

El a menționat că, săptămâna aceasta, se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deșeurilor din București în Ilfov, dar și că ia în calcul măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în județ până când relația București - Ilfov se așază 'corect' financiar și administrativ.

'În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo. (...) Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în București. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei', a scris Thuma, duminică, pe Facebook.