Vlad Oprea, după ce a fost la Parchet: A fost o plângere absurdă și lipsită de bun-simț

'Astăzi, am fost chemat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Motivul? O plângere absurdă și lipsită de bun-simț, semnată de aceiași trei indivizi. Aceștia mă acuză că 'uzurp' calitatea de primar eu, primarul ALES al orașului, întors la serviciu în baza unei decizii legale și publice. Este o acuzație ridicolă, construită doar ca o armă murdară', a scris Oprea pe Facebook.

Potrivit sursei citate, plângerea îl vizează și pe prefectul Daniel Nicodim.

'Ca să dea greutate poveștii lor, au fabricat o plângere și prefectului județului Prahova, Dan Nicodim, de parcă el ar fi parte din vreo conspirație imaginară menită să îi împiedice să continue ce au făcut timp de nouă luni. O încercare disperată, în stilul lor caracteristic', spune primarul.

Vlad Oprea arată că demersul celor trei pe care îi indică în postare este motivat de nevoia lor de a 'acoperi acțiunile și comportamentele controversate' din perioada în care acesta nu și-a putut exercita funcția de primar.

'Pentru mine răspunsul este limpede ca lumina zilei: pentru a acoperi deciziile, acțiunile și comportamentele controversate din perioada în care eu am fost ținut departe de Primărie. (...) Nouă luni, cei trei au făcut din Consiliul Local Sinaia un circ. Un spectacol penibil, în care interesul cetățeanului a fost călcat în picioare fără nicio jenă. Au reușit să readucă orașul mult sub nivelul anului 2004! O sa avem mult de tras pentru a ne restabiliza poziția de lider în turism și administrație. Iar acum, când m-am întors să pun ordine, reacția lor este exact ceea ce mă așteptam: plângeri, acuzații inventate, diversiuni grosolane', precizează edilul.

Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, și prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemați, vineri, la audieri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, într-un dosar care are legătură cu faptul că prefectul nu l-a eliberat pe edil din funcție după împlinirea celor șase luni de neexercitare a acestei calități.

Dosarul are legătură cu faptul că prefectul Daniel Nicodim nu a emis ordin de eliberare din funcție a primarului Vlad Oprea, care timp de peste șase luni nu și-a putut exercita mandatul din cauza interdicției impuse de procurorii DNA.

Prefectul Daniel Nicodim a declarat, pentru AGERPRES, că are calitatea de martor în acest dosar și nu a dat încă declarații.

'Este vorba despre faptul că nu i-am încetat mandatul primarului Vlad Oprea. M-am consultat cu juriștii Prefecturii și am considerat că nu e necesar', a spus Nicodim.

În octombrie, primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, s-a întors la primărie, după ce a scăpat de arestul la domiciliu.

Vlad Oprea, acuzat că a încălcat interdicțiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar impus de procurorii DNA, a scăpat de arestul la domiciliu în data de 17 octombrie.

El a fost plasat în luna ianuarie sub control judiciar, într-un dosar în care este cercetat pentru corupție, având atunci mai multe interdicții, printre care pe cea de a exercita funcția de primar și de a lua legătura cu martorii din dosar, atât direct, cât și indirect.

Ulterior, edilul a fost arestat preventiv în luna mai, fiind acuzat că a încălcat interdicțiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar. Arestul preventiv a fost apoi înlocuit cu arestul la domiciliu.

Procurorii susțineau că, pe 4 martie și 13 martie, Vlad Oprea s-a întâlnit, în camera tehnică a unui hotel din Sinaia, cu viceprimarul orașului, care exercita atribuțiile de primar.

Vlad Oprea este urmărit penal de DNA pentru luare de mită în formă continuată, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, trafic de influență în formă continuată și fals în declarațiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor și executarea fără autorizație legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizațiilor emise a lucrărilor de construire sau de desființare a unor imobile situate în orașul Sinaia.