Bolojan: România va fi solidară cu SUA și țările UE pentru a pune în practică sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil

| 21 noi, 19:01

România va fi solidară cu Statele Unite și cu celelalte țări membre UE pentru a pune în practică sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan.

 

Luni va fi pus în transparență un act normativ referitor la aceste sancțiuni, a spus prim-ministrul, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
'Sunt două aspecte. Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, intră in vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și cu motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu SUA și cu celelalte țări ale UE pentru a pune în practică aceste sancțiuni', a afirmat Bolojan.
În ceea ce privește rețeaua de benzinării, termenul de intrare în vigoare a sancțiunilor este la jumătatea lunii decembrie. Rețeaua are o pondere de peste 20% din numărul de benzinării din România, a menționat premierul.
'Așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestei rețele de benzinării și proprietarul Lukoil. Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni, care completează actualul cadru pe care îl avem, care ne permite să punem sancțiuni doar pentru decizii care sunt luate de țările Uniunii Europene, în așa fel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. În funcție de evoluția situației, vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu', a indicat prim-ministrul.
Potrivit acestuia, activarea oricărui mecanism trebuie să țină cont de realitățile din piață. El a atras atenția asupra faptului că Bulgaria are o 'dependență totală' de rafinăria Lukoil de la Burgas.
'Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității, în așa fel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că banii care sunt încasați sau fluxurile financiare nu duc către Rusia. În ceea ce privește colaborarea dintre Lukoil și Romgaz, pe componenta de exploatare și explorare din Marea Neagră, am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie în situația de a fi afectată de aceste sancțiuni', a completat Ilie Bolojan.
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie, iar în această perioadă Guvernul va lua măsuri, menționând că rafinăria nu funcționează, este în mentenanță și 'nu se va întâmpla nimic dramatic' în următoarele săptămâni.
La sfârșitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat cei mai mari doi producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, pe lista lor de sancțiuni, un registru monitorizat de multe țări și temut în lumea afacerilor. Companiile care lucrează cu entități rusești riscă sancțiuni secundare, care le-ar împiedica accesul la băncile, traderii, transportatorii și asiguratorii americani - coloana vertebrală a pieței de materii prime.
În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.

 

Bolojan: România va fi solidară cu SUA și țările UE pentru a pune în practică sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil

În Parlamentul European, carbonara seamănă discordie

