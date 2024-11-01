Zelenski: SUA și peste zece alte state au solicitat Ucrainei sprijin în doborârea dronelor

'Acum, după începerea unui nou război în Orientul Mijlociu, este foarte clar că securitatea oricărei națiuni este foarte importantă. SUA și peste zece state din Europa și Orientul Mijlociu deja s-au adresat Ucrainei și ne-au solicitat sprijin în doborârea dronelor. Experții noștri deja se află în Orientul Mijlociu și considerăm că în regiunea noastră, în toată Europa, în alte state ale Europei e nevoie de mai multă colaborare, de implementarea expertizei noastre pe care acumulat-o de-a lungul timpului și ea poate fi foarte utilă', a spus el, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicușor Dan, susținută la Palatul Cotroceni.

Zelenski a făcut referire și la documentele semnate, joi, la București, care vizează cooperarea în domeniul apărării, precum și dezvoltarea unor capabilități de apărare.

'Continuăm colaborarea, propunem extinderea colaborării între statele noastre pentru a ne apăra de toate pericole care pot apărea din partea Rusiei; toate pericole care apar în fiecare zi și sunt pericole nu numai pentru Ucraina. Vedem acel pericol pe care îl reprezintă dronele. Avem o declarație comună privind dezvoltarea unor capabilități de apărare. Avem un document de colaborare în domeniul apărării și este un pas corect în direcția consolidării colaborării dintre statele noastre. România este dispusă să colaboreze cu Ucraina în contextul SAFE și îi mulțumesc pentru sprijinul în parcursul european', a mai spus el.

Președintele ucrainean a mulțumit României pentru poziția 'principială' pe care a avut-o de-a lungul celor patru ani, de când Rusia a declanșat războiul împotriva țării sale.

'Rusia nu trebuie să aibă liniște în Europa. Este un agresor care investește foarte mult în destabilizarea statelor, distrugerea unor normalități ale vieții. Lovește țara noastră cu rachete și noi nu dorim nimănui să trăiască astfel de momente', a subliniat el.