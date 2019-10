Klaus Iohannis face MARELE ANUNȚ, după consultările de la Cotroceni: Sunt în favoarea anticipatelor!

Președintele Klaus Iohannis a sustinut, cu putin timp în urma, o declarație de presă, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Realitatea.NET transmite LIVE TEXT principalele declarații ale șefului statului:

"Ieri a trecut motiunea si a picat Guvernul Dancila. E foarte bine ca a trecut motiunea. Azi am convocat prima runda de consultari cu partidele parlamentare. PSD a confirmat ca nu a inteles nimic din evolutia politica, au lipsit de la consultari, nemotivat. Au chiulit! Acum, e nevoie sa se instaleze urgent un nou guvern, unul pe care l-am numit de tranzitie pentru ca, indiferent daca vom avea anticipate sau la termen, va fi unul cu durata relativ scurta. Orice zi in plus cu acest guvern interimar PSD e pierduta pentru Romania", a spus Iohannis.

"Vreau sa lamuresc un lucru din capul locului: eu prefer un guvern politic, si nu voi cauta ala solutie. Azi s-au prezentat partidele si PNL care a venit primul la consultari a spus clar si raspicat: PNL e dispus sa preia guvernarea, chiar daca e complicat. Celelalte formatiuni, toate, au afirmat ca vor sprijini intr-o forma sau alta o astfel de abordare. De pe acum e destul de clar ca ne indreptam spre un guvern PNL, sau unul in jurul PNL", a completat Iohannis.



"De ce e nevoie urgent de un guvern in afara de faptul ca e nevoie de inlocuit urgent Guvernul Dancila? Avem nevoie de un guvern care pregateste bugetul pentru anul viitor, e nevoie de un guvern care inchide cu responsabilitate bugetul pe 2019 si in acest context e important de subliniat si avertizez PSD-ul sa nu cheltuie banii romanilor in aceasta faza de interimat! E nevoie de un guvern urgent care vine si repara greselile facute de PSD in economie. Nu vor exista taieri de salarii si pensii! Spun asta pentru a contrazice o afirmatie mincinoasa a pesedistilor", a punctat presedintele.

"Consultarile de azi vor fi continuate luni, poate si marti, intr-o formula mai restransa. Insa vreau sa stie toata lumea ca intentionez sa fac repede o desemnare. Luni, marti cel tarziu, voi desemna un ministru care va veni in Parlament cu o propunere de guvern. Nu voi desemna un personaj din PSD!", a mai spus Klaus Iohannis.

Totodata, seful statului s-a declarat in favoarea organizarii de alegeri anticipate, insa numai dupa prezidentiale.



"Sunt in favoarea alegerilor anticipate, dar dupa prezidentiale! Constitutia Romaniei nu favorizeaza anticipate. Sunt dispus sa ma implic intr-o discutie asezata, onesta, cu toate partidele politie, pentru a gasi o solutie. Daca ar pica doua propuneri pe care le-as face in perioada urmatoare, atunci acest guvern interimar Dancila ar ramane in functie. Lucru inacceptabil! Ar ramane pana la organizarea anticipatelor, undeva in primavara. Acest scenariu nu poate fi luat in considerare pentru ca ar adanci Romania intr-un haos de nedescris! Dupa prezidentiale, putem sa redeschidem cu totii discutia pe alegeri anticipate", a spus Iohannis.

Reamintim că delegaţiile partidelor parlamentare au fost aşteptate vineri, la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pentru funcţia de premier, dar şi pentru discuţii pe tema alegerilor anticipate, în favoarea cărora s-au exprimat deja liderii USR, PNL şi de Pro România.

Consultările au început la ora 11.00, primii fiind reprezentanţi PNL. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că PSD, programat ultimul la întâlnirea cu preşedintele, nu va merge la Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru.

De la ora 11:00 au intrat la consultări reprezentanţii Partidului Naţional Liberal. Întâlnirea acestora cu şeful statului este precedată de o şedinţă a Biroului Politic Naţional al partidului pentru a stabili strategia în perioada următoare, echipa, care va reprezenta partidul în cadrul consultărilor de la Cotroceni şi de asemenea, mandatul pentru discuţii.

De la 11:30, a discutat cu preşedintele Iohannis delegaţia USR, formată din Dan Barna, Stelian Ion, Cristina Prună, Claudiu Năsui şi Iulian Bulai.

Următorii programaţi să discute cu preşedintele sunt reprezentanţii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), UDMR nu doreşte să intre într-un Guvern politic de tranziţie şi nu susţine nici ideea alegerilor anticipate.

De la ora 12:30, cei care se vor întâlni cu preşedintele sunt cei de la Partidul Mişcarea Populară (PMP). partid al cărui lider, Eugen Tomac susţine o rezolvare rapidă a situaţiei Executivului şi instalarea unui nou Guvern care să fie asumat politic de noua majoritate parlamentară. Tomac, însă, se declară categoric împotriva alegerilor anticipate, pe care nu le consideră o variantă realistă.

De la ora 13:00 preşedintele se întâlneşte cu Grupul parlamentar Pro Europa, condus de liderul Pro România, Victor Ponta. Ponta speră să formeze o majoritate cu foştii săii colegi din PSD, pe care îi invită să renunţe la orgolii, dar acceptă că, în cazul în care stânga nu prezintă o soluţie, este „natural” ca partidele de dreapta să formeze guvernul.

Liderul Pro România este de acord cu anticipatele şi consideră că este posibilă organizarea lor odată cu cele locale de anul viitor, dacă „se înţeleg” toate partidele.

Delegaţia Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) este aşteptată la Cotroceni la ora 13:30. ALDE este decis să nu participe la formarea unui viitor guvern, dar vrea un ritm alert al consultărilor şi susţine instalarea unui guvern care să aibă „deplină legitimitate politică”.

În cazul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale , care va discuta cu preşedintele de la ora 14.00, aceştia s-au declarat doar împotriva alegerilor anticipate. La moţiunea de cenzură au votat majoritatea membrilor grupului, însă nu se ştie şi cum au votat, dat fiind că votul a fost secret. Tradiţional, acest grup parlamentar susţine guvernul.

