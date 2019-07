Sondaj Atu Tech: peste 80% dintre români nu au sisteme de securitate acasă

4 din 10 români care nu dispun de un sistem de securitate iau în calcul achiziția și montarea unuia în următoarele 12 luni. Aproape 52% dintre cei care au în vedere instalarea unui sistem de securitate acasă locuiesc în apartamente la bloc, 45% dețin o casă individuală, restul dorindu-și să instaleze în locuințele de vacanță.

„Românii preferă sisteme de securitate complexe, care includ alarme, supraveghere video, detectoare de fum și de gaze, interfoane, automatizări, control acces etc. pentru că au înțeles necesitatea și avantajele pe care acestea le oferă. Anul trecut, am înregistrat o creștere semnificativă a cererii de sisteme de securitate, lucru care a contribuit la creșterea vânzărilor Atu Tech până la 7,5 milioane de dolari”, spune Sorin Felea, director Atu Tech.

Potrivit sondajului, peste 40% dintre români consideră că este foarte important ca un sistem de securitate să fie dotat atât cu alarmă, cât și cu monitorizare video și, în plus, să includă detectoare de fum și gaze, interfoane, automatizări, control acces. 34% dintre respondenți consideră că este suficient ca un sistem de securitate pentru acasă să fie compus dintr-un sistem de alarmă și unul de supraveghere video.

Cele mai utile beneficii ale unui sistem de securitate menționate de respondenții la sondajul Atu Tech sunt: asigurarea unui sentiment de confort și siguranță (33%), supravegherea locuinței atunci când nu e nimeni acasă (31%) și supravegherea împotriva spargerii locuințelor (30%). În acest context, 7 din 10 români consideră că existența unui sistem de supraveghere acasă descurajează infractorii.

Anul trecut, la nivel național, au fost sesizate peste 23.000 de infracțiuni de furt din locuințe, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, iar în prime cinci luni ale acestui an fiind sesizate 9.210 de infracțiuni de furt din locuințe. Potrivit Poliției Române, analiza infracțiunilor de furturi din locuințe evidențiază o multitudine de moduri de operare utilizate de infractori pentru săvârșirea unor astfel de fapte. De asemenea, din datele analizate rezultă că unul din patru furturi este posibil pe fondul neglijenței proprietarilor în a adopta măsuri simple, dar eficiente de autoprotecție, precum instalarea unui sistem de securitate.

Potrivit sondajului, mai mult de o treime dintre români ar fi dispuși să plătească între 400 și 600 de lei pentru achiziția unui sisteme de securitate pentru acasă, aproape un sfert (24%) între 800 și 1000 și 23% ar putea aloca peste 1.000 de lei pentru a avea locuința securizată.

„Valoarea medie a comenzilor înregistrate de Atu Tech în magazinul online A2T.ro este de 1.000 de lei, clienții preferând sisteme de securitate mai complexe, cu tehnologii de ultimă generație, cu softuri și aplicații mai prietenoase, ușor de folosit și care permit o configurare rapidă. Tendința actuală este spre achiziția de produse și sisteme Smart Home, astfel că producătorii de sisteme de alarmă au început să integreze funcții smart în alarmele profesionale”, mai spune Sorin Felea.

Aceeași tendință, de a integra noi funcții și noi tehnologii, dar fără a face modificări la preț, se regăsește și în categoria sistemelor de supraveghere video, în cele din urmă, aceste tipuri de produse devenind tot mai accesibile.

Cele mai vândute produse în magazinul online A2T.ro sunt sistemele de supraveghere video, sistemele de alarmă și kit-urile complete de automatizări de porți.

Specialiștii în sisteme de securitate Atu Tech (A2T.ro) recomandă ca instalarea să fie făcută de instalatori autorizați. Atu Tech dispune de o rețea de peste 600 de instalatori parteneri, prin care poate oferi astfel de servicii la nivel național, fiind compania cu una dintre cele mai mari rețele de instalatori din România.

Metodologie

Sondajul de opinie „Cum preferă românii să își securizeze locuințele” a fost realizat în mediul online, la solicitarea Atu Tech (A2T.ro), în intervalul 10 – 15 iulie 2019, pe un eșantion de 1.856 de respondenți, cu vârste peste 18 ani, din mediul urban și rural. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2%.

Despre Atu Tech (A2T.ro)

Atu Tech (A2T.ro) este cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din România, potrivit cifrei de afaceri. Compania, înființată in 2011, are sediul în Sibiu și a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 7,5 milioane de dolari. Magazinul online A2T.ro comercializează peste 4.000 produse, din categorii precum sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă, control acces, automatizări porți, interfoane și videointerfoane, sisteme anti incendiu și de sonorizare, instalații electrice, rețele și telefonie etc. Atu Tech dispune de o rețea de peste 600 de instalatori parteneri, prin care poate oferi astfel de servicii la nivel național.

loading...