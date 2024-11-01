Abrudean: Al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al OCDE pentru România

'Sunt atât de mândru de noi! Acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile comitete care ne-au evaluat pentru aderarea la OCDE. Au fost adoptate mai multe acte normative și documente de politici publice în ultimii trei ani, printr-un efort instituțional conjugat, pentru îmbunătățirea arhitecturii instituționale și de funcționare a guvernanței publice', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.

El a amintit că anul trecut a condus, ca președinte al Senatului, delegația României la evaluarea finală în acest comitet, iar în perioada în care a fost secretar general al Guvernului a muncit 'mult' alături de colegi pentru atingerea acestui obiectiv.

'Felicitări tuturor celor implicați în ducerea la bună îndeplinire a acestui parcurs național', a transmis Abrudean.

Joi, România a obținut, de la Comitetul pentru piețe financiare, cel de-al 21-lea aviz dintre cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Mircea Abrudean a precizat, cu acest prilej, că țara noastră este competitivă, cu potențial de dezvoltare, iar în absența 'unor conflicte sterile' 2026 poate fi anul aderării României la OCDE.