Homepage » Actual

Abrudean: Al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al OCDE pentru România

| 27 feb, 21:52

 

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a salutat, vineri, primirea de către România a celui de-al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

 

 

'Sunt atât de mândru de noi! Acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile comitete care ne-au evaluat pentru aderarea la OCDE. Au fost adoptate mai multe acte normative și documente de politici publice în ultimii trei ani, printr-un efort instituțional conjugat, pentru îmbunătățirea arhitecturii instituționale și de funcționare a guvernanței publice', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.
El a amintit că anul trecut a condus, ca președinte al Senatului, delegația României la evaluarea finală în acest comitet, iar în perioada în care a fost secretar general al Guvernului a muncit 'mult' alături de colegi pentru atingerea acestui obiectiv.
'Felicitări tuturor celor implicați în ducerea la bună îndeplinire a acestui parcurs național', a transmis Abrudean.
Joi, România a obținut, de la Comitetul pentru piețe financiare, cel de-al 21-lea aviz dintre cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Mircea Abrudean a precizat, cu acest prilej, că țara noastră este competitivă, cu potențial de dezvoltare, iar în absența 'unor conflicte sterile' 2026 poate fi anul aderării României la OCDE.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Fritz

Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet; USR nu va crește deficitul

27 feb, 21:50
Citeşte mai departe
psd

PSD solicită conducerii USR să verifice circumstanțele în care Caragea a fost numit la conducerea Uzinei Sadu

27 feb, 21:58
Citeşte mai departe
aur

AUR: Proiect de lege privind transparentizarea surselor pentru finanțarea organizațiilor non-profit

27 feb, 21:56
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
OUG publicată: Impozit pe casă și mașină mai mic pentru unii contribuabili / Primăriile pot tăia „cotele adiționale” (Document)
h
VIDEO Trump face un nou anunț șocant: vrea să preia o altă țară / „Este o naţiune cu probleme serioase şi doresc ajutorul nostru. Rubio se ocupă de asta”
h
Cât a investit România în apărare, în ultimii ani: Europa pompează sute de miliarde pentru înarmare
economica.net
feminis.ro
h
Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple
h
Instagram îi va avertiza pe părinți dacă un adolescent vorbește de sinucidere
h
Pentru Donald Trump, Robert De Niro este o „persoană cu tulburări mintale”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ