Abrudean: Al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al OCDE pentru România
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a salutat, vineri, primirea de către România a celui de-al 22-lea aviz pozitiv în Comitetul pentru Guvernanță Publică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
'Sunt atât de mândru de noi! Acesta este unul dintre cele mai complexe și dificile comitete care ne-au evaluat pentru aderarea la OCDE. Au fost adoptate mai multe acte normative și documente de politici publice în ultimii trei ani, printr-un efort instituțional conjugat, pentru îmbunătățirea arhitecturii instituționale și de funcționare a guvernanței publice', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.
El a amintit că anul trecut a condus, ca președinte al Senatului, delegația României la evaluarea finală în acest comitet, iar în perioada în care a fost secretar general al Guvernului a muncit 'mult' alături de colegi pentru atingerea acestui obiectiv.
'Felicitări tuturor celor implicați în ducerea la bună îndeplinire a acestui parcurs național', a transmis Abrudean.
Joi, România a obținut, de la Comitetul pentru piețe financiare, cel de-al 21-lea aviz dintre cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Mircea Abrudean a precizat, cu acest prilej, că țara noastră este competitivă, cu potențial de dezvoltare, iar în absența 'unor conflicte sterile' 2026 poate fi anul aderării României la OCDE.
