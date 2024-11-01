Abrudean: Dacă România va fi penalizată din cauza modificării unor legi, PSD să își asume responsabilitatea
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că, în cazul în care, în urma proiectelor amendate și adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară, România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza acestor modificări, PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate.
'Zilele acestea s-a văzut foarte clar cine urmărește interesul României și cine se ocupă doar cu manevre și jocuri politice, indiferent de consecințe. Pentru PNL, miza a fost una singură: îndeplinirea jaloanelor din PNRR, protejarea investițiilor și a fiecărui euro care aparține României. Am votat și am apărat fiecare jalon, fiecare reformă pe care o avem prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul Legii integrității, vom susține ca proiectul să treacă prin controlul de constituționalitate. Facem tot ce ține de noi pentru a avea o lege în acord cu Constituția României și pentru a nu rata jalonul din PNRR', a scris, miercuri, Abrudean, pe pagina sa de Facebook.
El a subliniat că, în cazul legii decarbonizării, PNL a folosit toate instrumentele parlamentare pe care le-a avut la dispoziție pentru ca legea să fie corectă, în acord cu interesele României și să permită îndeplinirea jalonului asumat.
'Am votat pentru aprobarea legii, dar, din păcate, forma finală a fost grav afectată de amendamentele PSD. Dacă România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza acestor modificări, PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate', a transmis Mircea Abrudean.
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