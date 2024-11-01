Abrudean: Dacă România va fi penalizată din cauza modificării unor legi, PSD să își asume responsabilitatea

'Zilele acestea s-a văzut foarte clar cine urmărește interesul României și cine se ocupă doar cu manevre și jocuri politice, indiferent de consecințe. Pentru PNL, miza a fost una singură: îndeplinirea jaloanelor din PNRR, protejarea investițiilor și a fiecărui euro care aparține României. Am votat și am apărat fiecare jalon, fiecare reformă pe care o avem prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul Legii integrității, vom susține ca proiectul să treacă prin controlul de constituționalitate. Facem tot ce ține de noi pentru a avea o lege în acord cu Constituția României și pentru a nu rata jalonul din PNRR', a scris, miercuri, Abrudean, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, în cazul legii decarbonizării, PNL a folosit toate instrumentele parlamentare pe care le-a avut la dispoziție pentru ca legea să fie corectă, în acord cu interesele României și să permită îndeplinirea jalonului asumat.

'Am votat pentru aprobarea legii, dar, din păcate, forma finală a fost grav afectată de amendamentele PSD. Dacă România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza acestor modificări, PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate', a transmis Mircea Abrudean.