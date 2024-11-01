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Tanczos Barna: Nu se poate exclude nicio variantă în formarea guvernului; probabil în două săptămâni o să avem rezultate

| 05 aug, 18:46

Vicepremierul interimar și senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, marți, că în acest moment nu poate fi exclusă nicio variantă privind formarea viitorului guvern, apreciind că un executiv cu drepturi depline ar putea fi învestit până în prima săptămână a lunii septembrie.

 

Întrebat, la Senat, dacă UDMR ar putea susține un guvern în jurul PSD, Tanczos Barna a afirmat că negocierile se vor intensifica spre sfârșitul lunii august și că prioritatea este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline.
''Sunt foarte multe variante și în momentul de față pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din august probabil se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil cu atribuții și cu puteri de pline. Nu se mai poate continua în forma aceasta, nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanță, nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege'', a afirmat Tanczos Barna, la Senat.
El a adăugat că nu consideră firesc ca, pentru acordarea sprijinului destinat agricultorilor, să fie necesară convocarea Parlamentului, în condițiile în care în celelalte state membre ale UE aceste măsuri sunt deja în curs de implementare.
''Toate acestea ne întârzie și nu persoana este importantă, cea care ocupă vremelnic poziția de ministru, ci este importantă soluția democratică, politică în interesul fermierilor'', a mai spus Tanczos Barna.
Vicepremierul interimar a subliniat că formarea unui guvern depinde de găsirea unei formule acceptabile pentru principalele partide parlamentare.
''Am văzut, PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu PNL-USR. Până sunt în această situație, lucrurile se pot rezolva foarte complicat, foarte greu, dar, încă o dată, probabil în două săptămâni o să avem rezultate. (...) Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de față. (...) Toate opțiunile sunt pe masă, pentru că cel mai important este să avem un guvern de drept. (...) Neavând soluție, toate scenariile sunt reluate. De asta am spus că toate variantele sunt în continuare pe masă. Sunt variante propuse de PNL, variante propuse de PSD. Probabil și domnul președinte are propria viziune cum ar trebui rezolvate problemele. Orice este posibil în momentul de față. Important este să se găsească cel mai bine soluția'', a mai spus senatorul UDMR.
Tanczos Barna a estimat că noul guvern ar putea fi constituit în ultima săptămână din august, iar cel târziu în prima săptămână a lunii septembrie.
Întrebat dacă UDMR îl mai susține pe Siegfried Mureșan ca propunere de premier, Tanczos Barna a spus: ''Este ultima fază a propunerilor de prim-miniștri, unde s-au oprit lucrurile, domnul Grindeanu și domnul Siegfried Mureșan sunt cele două persoane care, în procedura clasică de propunere de premier, au rămas pe masă, acolo ne-am oprit, dacă lucrurile se reiau de acolo, o să vedem''.
''Este astăzi ultima propunere făcută. Nu am zis că îl susțin. Am zis că este ultima propunere. Nu am zis că nu-l susțin. Am spus că este ultima propunere, nu sunt discuții pe această propunere'', a adăugat Tanczos Barna.

 

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