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Partenera preşedintelui Nicuşor Dan îşi publică declaraţiile de avere şi de interese

| 05 aug, 18:49

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, îşi publică declaraţiile de avere şi de interese, anunţul fiind făcut chiar de şeful statului pe X. Informaţia vine în contextul în care AUR şi PSD au promovat în legea privind integritatea un amendament referitor la publicarea acestor documente atât de soţii sau soţiile demnitarilor, cât şi de către parteneri, legea aflându-se miercuri în dezbaterea Senatului, care e Cameră decizională.

 

Declaraţia de avere a Mirabelei Grădinaru menţionează un teren în localitatea Moara Vlăsiei, din judeţul Ilfov şi cote-parte din moşteniri de la bunici şi de la tată, majoritatea terenuri intravilane şi extravilane în Zapodeni, judeţul Vaslui. Mirabela Grădinaru nu are depozite în bănci şi a acordat în nume personal un împrumut Asociaţiei SOS Oraşul, al cărei preşedinte este.
"În spiritul transparenţei şi pentru a înlătura orice speculaţii, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declaraţiile sale de avere şi de interese", a scris preşedintele pe reţeaua X.
Documentele sunt disponibile pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.
Legea privind integritatea, jalon în PNRR, se află pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Senatului, Cameră decizională, aflată în sesiune extraordinară. O primă variantă a legii a fost respinsă săptămâna trecută, în principal din cauza unui amendament controversat introdus de PSD care îl viza direct pe primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de incompatibilitate. În noua variantă, legea are două amendamente care îi vizează atât pe Fritz şi pe cei aflaţi în situaţii similare, dar şi partenerii demnitarilor, nu doar soţii/soţiile, astfel că o include şi pe partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii a fost adoptată de Camera Deputaţilor în noua variantă.
"Soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese", prevede un amendament aprobat la Cameră şi susţinut de AUR şi PSD.
CE CONŢIN DECLARAŢIILE DE AVERE ŞI DE INTERESE
Mihaela Grădinaru deţine, conform documentelor publicate, un teren intravilan de 1151 de metri pătraţi, în localitatea Moara Vlăsiei, din judeţul Ilfov, cumpărat în 2021.
Ea mai are cote-parte din două terenuri intravilane în Zăpodeni - judeţul Vaslui, două terenuri extravilane în aceeaşi localitate şi o suprafaţă cultivată cu viţă-de-vie, toate moştenite de la bunici în 2025.
Partenera preşedintelui mai are o cotă parte dintr-un teren intravilan în municipiul Vaslui, moştenit de la tatăl său în 2025.
Ea mai deţine şi cote din locuinţe în Zăpodeni şi Vaslui, reprezentând tot moşteniri de la bunici şi de la tatăl său.
Mirabela Grădinaru are trecute în declaraţia de avere un Renault Clio, fabricat în 2016, şi un Opel Vectra, fabricat în 1992, ambele cumpărate.
Ea a menţionat în declaraţia de avere două conturi curente în lei, deschise în 2007 şi 2016, ambele cu sold 0.
Mirabela Grădinaru a acordat în nume personal un împrumut de 116.562,42 lei Asociaţiei SOS Oraşull, al cărei preşedinte este.
De asemenea, deţine acţiuni Renault, prin programele de acţionariat dedicate acţionarilor Renault Group, în valoare de aproximativ 4.000 de euro, menţionând că, în ceea ce priveşte numărul acestora, va reveni cu detalii.
Ea mai are un credit de 50.000 de lei la ING, contractat în 2021, cu scadenţă în 2026.
Mirabela Grădinaru a încasat în ultimul an fiscal 158.360 de lei de la Automobile Dacia SA.
Ea a trecut în declaraţia de avere şi alocaţiile copiilor, fiecare de câte 3.504 lei, în ultimul an fiscal.
În ceea ce priveşte declaraţia de interese, Mirabela Grădinaru are trecute calitatea de preşedinte al Asociaţiei SOS Oraşu, cu sediul în Cluj-Napoca, şi pe cea de acţionar la Renault.

 

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