Abrudean, la Conferința Europeană a Președinților de Parlamente: România rămâne angajată față de o Europă unită, sigură și li

'În timp ce un război neprovocat face ravagii în Ucraina vecină, Europa se confruntă cu o schimbare fundamentală în modul în care îi este contestată securitatea. Învățăm că apărarea continentului nostru necesită mult mai mult decât paza împotriva amenințărilor tradiționale, cum ar fi rachetele și armele convenționale. Astăzi, trebuie să ne apăram împotriva informațiilor false care seamănă dezbinare, denaturează realitatea și declanșează reacții în lanț, periculoase pentru societățile noastre. Tacticile hibride combină în mod sistematic atacurile cibernetice, constrângerea economică, finanțarea ilicită a campaniilor electorale și manipularea pentru a influența opinia publică și a exercita o pârghie geopolitică pe termen lung', a afirmat Mircea Abrudean, la Conferința Europeană a Președinților de Parlamente, cu tema 'Democrații reziliente, unite împotriva amenințărilor hibride', desfășurată la Roma.

El a punctat că manipularea și interferența informațiilor false au devenit una dintre cele mai comune amenințări hibride.

'Atunci când actori rău intenționați încearcă să perturbe aprovizionarea cu energie, lansează atacuri cibernetice sau transformă migrația și comerțul în arme, aceștia testează reziliența instituțiilor noastre democratice. Experiențele recente dovedesc că orice, de la furtul de date personale până la perturbarea aprovizionării cu alimente și a comerțului, poate deveni o armă. Printre aceste provocări moderne, manipularea și interferența informațiilor false au devenit una dintre cele mai comune și de impact amenințări hibride. Campaniile coordonate de dezinformare, propaganda, rețelele de boți și știrile false sunt implementate cu precizie chirurgicală pentru a ne polariza comunitățile, în special în timpul ciclurilor electorale și al perioadelor de agitație politică. Algoritmii rețelelor de socializare sunt exploatați pentru a amplifica conținutul', a detaliat președintele Senatului.

Abrudean a relatat că 'cercetările arată că femeile din viața publică sunt vizate în mod disproporționat de abuzuri bazate pe gen, conținut cu caracter sexual și atacuri la reputație'.

'Trebuie să ne confruntăm cu realitatea alarmantă a operațiunilor de influență direcționate, vizând grupurile vulnerabile și figurile publice. Niciun guvern nu poate proteja democrația și securitatea de unul singur. O reziliență eficientă necesită o abordare la nivelul întregii societăți - o acțiune coordonată și sincronizată între instituțiile publice, societatea civilă, sectorul privat, mass-media, instituțiile academice și cetățenii de rând. În calitate de parlamente naționale, ne aflăm în inima sistemelor democratice. Avem responsabilitatea de a adopta, perfecționa și supraveghea cadrele legislative care ne protejează procesele fără a compromite drepturile fundamentale ale oamenilor', a adăugat Abrudean.

Președintele Senatului susține că parlamentele 'trebuie să fie lideri prin acțiune legislativă și inovație politică - revizuind legile pentru a face față amenințărilor hibride în evoluție, respectând în același timp cu strictețe libertatea de exprimare, de asociere și statul de drept'.

'România rămâne angajată față de o Europă unită, sigură și liberă. Combinând rigoarea legislativă, supravegherea instituțională, implicarea publică și cooperarea internațională, ne putem asigura că democrațiile noastre rămân de neclintit. Să transformăm unitatea noastră în cea mai puternică apărare', a transmis Abrudean.