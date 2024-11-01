Abrudean: Respingerea Guvernului Mureșan, o șansă ratată de a încheia criza politică
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că respingerea Guvernului Mureșan înseamnă o șansă ratată de a încheia criza politică, precizând că așteaptă decizia șefului statului pentru o nouă desemnare de premier, sau dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate.
'Astăzi, s-au separat apele în Parlament: de-o parte sunt cei care au susținut o soluție pentru modernizarea României și pentru închiderea crizei, iar de cealaltă parte cei care au ales prelungirea blocajului. Siegfried Mureșan a prezentat un program de guvernare bun și o direcție clară: continuarea reformelor, a investițiilor și a proiectelor europene', a scris Abrudean, miercuri, pe Facebook.
El susține că România are nevoie de 'o ieșire rapidă din criză'.
'Respingerea Guvernului Mureșan înseamnă o șansă ratată de a încheia criza politică, dar nu înseamnă abandonarea proiectului de modernizare a României. PNL și USR vor continua să susțină acest proiect. Inițiativa aparține acum președintelui Nicușor Dan și așteptăm decizia dumnealui: o nouă desemnare de premier, sau dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. România are nevoie de o ieșire rapidă din criză', a adăugat președintele Senatului.
Mircea Abrudean a fost propus ca ministru de Interne în Guvernul Mureșan. El a primit aviz favorabil, marți, în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională.
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