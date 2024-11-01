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Miruță (USR): Suntem în poziția care dă președintelui posibilitatea declanșării alegerilor anticipate

| 30 sep, 18:33

Deputatul USR Radu Miruță a declarat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, că, din punct de vedere constituțional, această situație dă președintelui posibilitatea declanșării de alegeri anticipate, subliniind că USR nu va lăsa ca 'PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României'.

 

El a spus că USR va continua colaborarea cu PNL.
'Dincolo de zidurile Parlamentului, există o Românie care s-a săturat de aceste jocuri politice. De cinci luni de zile, românii au plătit un preț suficient pe care să se joace politicienii, un preț care a fost plătit pentru că PSD s-a ridicat de la masa unei înțelegeri. Suntem astăzi în această poziție care, din punct de vedere constituțional, dă posibilitatea președintelui declanșării unor alegeri anticipate. Care va fi opțiunea domnului președinte în ceea ce privește pașii următori, vom vedea', a afirmat Miruță.
În funcție de ceea ce va decide președintele, a adăugat el, se va poziționa și USR.
'Este cert că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și, în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României', a precizat Radu Miruță.
Guvernul Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de plenul comun al Parlamentului.

 

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