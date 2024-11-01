Guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament

Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri 321 și au fost 197 de voturi valabil exprimate.

S-au înregistrat 182 de voturi 'pentru' învestitură și 15 voturi 'împotrivă'.

Pentru a fi învestit, acest Guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi 'pentru'.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. Parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat.