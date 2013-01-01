'Cred că tuturor ar trebui să le fie frică de anul 2028 din perspectiva alegerilor parlamentare care vor veni, care, cu siguranță, vor avea un impact esențial asupra dezvoltării României. Dar, pentru a nu ne mai fi frică, trebuie să facem ceea ce este corect sau ceea ce considerăm noi corect pentru România și aici ține de prioritățile fiecărui partid. Din punctul meu de vedere, al Partidului Național Liberal, noi cred că facem ceea ce este corect: ne disociem de PSD, suntem în Opoziție în momentul de față și pregătim o alternativă la PSD și colaboratorii săi pentru 2028, acel pol de modernizare de care am tot discutat', a afirmat Abrudean, la Palatul Parlamentului.

Joia trecută, președintele Nicușor Dan a declarat că societatea românească a pierdut 'mult timp' pentru mize mici și foarte mici și că este necesară o schimbare a modului de abordare, menționând că îi este frică de 2028.

'Să știți că mie mi-e frică de 2028. Câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate și, din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puțin, multă din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care este esențială', a afirmat șeful statului.

El a precizat, ulterior, că se teme de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare din 2028.

'Când am spus că mi-e teamă de 2028, am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028. Și nu vreau să dezvolt mai mult', a explicat președintele.