Homepage » Actual

Alexandru Rogobete: Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare

| 25 feb, 19:12

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri seară, certificarea a şapte noi centre de expertiză în boli rare, care aduce pacienţilor un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament.

 

”Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel naţional. Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate şi responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii”, a transmis, miercuri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Potrivit acestuia, noile centre aprobate sunt:
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare
Spitalul Clinic ”Sf. Maria” Bucureşti – Secţia Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune şi autoinflamatorii
Institutul Clinic Fundeni – Secţiile Neurologie I şi II – pentru boli neurologice rare
Spitalul Clinic de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” Bucureşti – Secţia Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi – Secţia Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare
ONCOHELP Timişoara – pentru sindroame oncopredispozante
Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” Bucureşti – Secţia 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii
”Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competenţa profesională, activitatea şi capacitatea de colaborare în reţea. Pentru pacienţi, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare şi responsabilitate clară”, a mai transmis ministrul.
Alexandru Rogobete precizează că obiectivul său este ca această reţea să funcţioneze unitar, conectată la programele naţionale şi la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare şi terapie.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

ciucu

Ciucu: PMB riscă să piardă 220.000.000 lei pentru că Băluță nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare

25 feb, 19:03
Citeşte mai departe
csss

Cseke Attila: Se instituie alte norme de reprezentare pentru poliția locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609

25 feb, 19:07
Citeşte mai departe
chhh

Chirica: E nevoie să punem piciorul în prag; jocurile de noroc nu aduc beneficii economice, ci prejudicii sociale

25 feb, 18:57
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Gisele Pelicot, primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat 'șocată' de calvarul acesteia

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
ÎCCJ a cheamat din nou societatea civilă la discuții față în față: „Independența justiției nu este negociabilă”
h
PSD, gata să arunce în aer coaliției - Sorin Grindeanu anunță referendum intern referitor la USR și Bolojan
h
Acuzații dure la adresa lui Trump: Președintele SUA 'i-a întins covorul roșu' lui Putin și a afectat șansele Kievului în război, potrivit Ministrul german al Apărării
economica.net
feminis.ro
h
Gisele Pelicot, primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat 'șocată' de calvarul acesteia
h
Russell Brand a pledat nevinovat la alte două acuzații de infracțiuni sexuale și viol
h
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinţilor săi
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ