Homepage » Actual

AUR: Proiect pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi

| 25 feb, 18:46

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor și a președinților de consilii județene.


Inițiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii și președinții de consilii județene să fie aleși printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători.

Potrivit inițiatorilor, actuala procedură de vot pentru alegerile locale 'și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor', se arată în expunerea de motive a proiectului, citată într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

'Scrutinul în două tururi pentru alegerile locale nu reprezintă o noutate în politica românească, întrucât acest sistem a funcționat până în anul 2012. Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale, caracterizat prin scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute', se precizează în comunicat.

AUR susține că 'revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală'.

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

ciucu

Ciucu: PMB riscă să piardă 220.000.000 lei pentru că Băluță nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare

25 feb, 19:03
Citeşte mai departe
csss

Cseke Attila: Se instituie alte norme de reprezentare pentru poliția locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609

25 feb, 19:07
Citeşte mai departe
chhh

Chirica: E nevoie să punem piciorul în prag; jocurile de noroc nu aduc beneficii economice, ci prejudicii sociale

25 feb, 18:57
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Gisele Pelicot, primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat 'șocată' de calvarul acesteia

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
ÎCCJ a cheamat din nou societatea civilă la discuții față în față: „Independența justiției nu este negociabilă”
h
PSD, gata să arunce în aer coaliției - Sorin Grindeanu anunță referendum intern referitor la USR și Bolojan
h
Acuzații dure la adresa lui Trump: Președintele SUA 'i-a întins covorul roșu' lui Putin și a afectat șansele Kievului în război, potrivit Ministrul german al Apărării
economica.net
feminis.ro
h
Gisele Pelicot, primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat 'șocată' de calvarul acesteia
h
Russell Brand a pledat nevinovat la alte două acuzații de infracțiuni sexuale și viol
h
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinţilor săi
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ