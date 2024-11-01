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Bolojan despre decizia CCR pe Legea ANI: Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate

| 18 aug, 19:16

Decizia Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL.

 

'Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei. Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm. Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?', a scris Ilie Bolojan, marți, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, 'legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic'.
'Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine.
Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică. E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO', a evidențiat Ilie Bolojan.
Prim-ministrul interimar a menționat că așteaptă motivarea deciziei CCR 'pentru a afla dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate'.
'Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate', a punctat Ilie Bolojan.
CCR a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.
Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care menționează încetarea de drept a funcției/demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

 

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