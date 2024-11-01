Homepage » Actual

Bolojan: Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând

| 09 mar, 19:00

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că autoritățile fac tot ce este posibil pentru ca românii aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând.

'Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară, precum și neliniștea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând', a scris premierul pe Facebook.

Potrivit acestuia, peste 1.000 de români au fost repatriați până în prezent prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, iar autoritățile române continuă organizarea de acțiuni pentru evacuarea cetățenilor aflați în zonele afectate, în funcție de evoluția situației de securitate.
'Pe măsură ce situația de securitate permite, organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate. Sunt în pregătire operațională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman. Continuăm, totodată, colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetățeni. Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară', a mai spus șeful Guvernului.
Premierul a precizat că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București începând de săptămâna viitoare.
'În același timp, introducem în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin intermediul agențiilor de turism. Echipele de asistență consulară au fost suplimentate. Mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor și tuturor celor implicați în sprijinirea și repatrierea românilor', a adăugat Ilie Bolojan.

 

