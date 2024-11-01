Bolojan: În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil

'Am analizat situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii. În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori', a scris Bolojan, marți, într-o postare pe Facebook.