Homepage » Actual

Nicușor Dan a promulgat legile privind criza de pe piața carburanților și prelungirea TVA redus la locuințe

| 04 aug, 19:03

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că a semnat decretele de promulgare a legilor privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

 

''Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe'', a scris Nicușor Dan pe X.
Potrivit șefului statului, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților, inclusiv în țara noastră.
''Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale'', a transmis președintele.
El a adăugat că măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere.
''Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară'', a arătat Nicușor Dan.
Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie.
''Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii'', a mai transmis președintele.
Cele două proiecte de lege au fost adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu: Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie durează circa 50 de zile

07 aug, 19:45
Citeşte mai departe
psd

PSD: Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situația de forță majoră a țării noastre

07 aug, 19:47
Citeşte mai departe
Zelenski

Zelenski a ajuns în Serbia, în prima sa vizită în acest stat aliat tradițional al Rusiei după 2022

07 aug, 21:11
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cum îți hidratezi părul pe timp de caniculă

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
MApN:
MApN: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Cătălin Predoiu
Cătălin Predoiu: Ne preocupăm de achiziționarea unor platforme maritime autonome care au o mare capacitate de supraveghere
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Momente critice pe Dunăre: Cablurile au cedat în timpul scufundării barjelor pentru Cernavodă. 'Am avut o singură șansă'
h
Oana Gheorghiu acuză Ministerul Transporturilor că ascunde dosarele de la Portul Constanța: 'Răspunsurile erau hilare'
h
România improvizează în fața crizei de pe Dunăre. Un fost premier liberal avertizează: 'Când întorci puterea împotriva resurselor țării, guvernarea este anti-națională'
economica.net
feminis.ro
h
Cum îți hidratezi părul pe timp de caniculă
h
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân”
h
Florin Ristei, reacție după ce a fost pus la zid în mediul online: „Am răspuns cu o statistică”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ