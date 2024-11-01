Fritz: Nu voi ceda; nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă

'''Stai în banca ta, sunt oameni mai mari ca tine la București' e cea mai celebră amenințare pe care am primit-o ca primar (când am demolat gardul ilegal la str. Cezar). Au mai fost multe altele, mai mult sau mai puțin voalate, prin terți sau directe. Azi am primit sancțiunea oficială pentru 'conflictul de interese' din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea. Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru'', a scris Fritz pe Facebook.

Potrivit acestuia, fapta imputată este că a supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajungă primar.

''Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar. Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi'', a adăugat edilul.

Dominic Fritz a susținut că ''acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja''.

''Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat. Amenințarea nu mi se mai adresează mie. Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: 'Legea dispune numai pentru viitor'). Mesajul lor e clar. Clar să fie și al meu: Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care și-au pus încrederea și speranța în schimbările pe care reușim să le facem în Timișoara și în țară. Și știu alături de mine mii și mii de timișoreni, de colegi din USR și nu numai, de cetățeni simpli care s-au săturat de prădarea țării și de lupul PSD care ne explică cum e paznic la oi. Vă mulțumesc pentru încurajări și susținere. Vă promit că vom câștiga această luptă, indiferent cât de jos vor coborî'', a transmis liderul USR.