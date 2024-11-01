Bolojan: Partidele au dreptul să-și facă consultări interne; responsabilitatea mea - să fac ce trebuie pentru România

'Stabilitatea politică are un rol important pentru modul în care este percepută țara', a mai spus Bolojan, arătând că a încercat să fie 'factor de stabilitate în această coaliție'.

El a explicat că, din cauza programului încărcat, nu a urmărit declarațiile apărute în spațiul public.

'De azi-dimineață nu am avut telefonul la mine, pentru că, fiind continuu în întâlniri, nu poți să stai să te uiți ce se postează sau ce se declară de către unul sau altul dintre actorii politici în plan intern, deci nu am apucat să verific declarațiile sau ce s-a întâmplat în țară, vorbesc de componenta asta, pentru că alte lucruri importante, să spunem, nu au fost în aceste ore, altfel m-ar fi informat colegii mei. Deci nu pot să fac comentarii legate de aceste aspecte. Sigur, partidele politice și liderii politici au dreptul să-și facă consultările interne așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații, asta este opțiunea lor. Responsabilitatea mea și obligația ca premier este ca, atât timp când sunt pe acest post, să fac ceea ce trebuie pentru România', a afirmat premierul, la Bruxelles, întrebat în legătură cu afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind extinderea consultării în PSD pentru a decide dacă va mai continua cu Bolojan ca premier și cu USR.

Premierul a precizat că a încercat să îi respecte pe cetățeni și pe partenerii de coaliție, respectând programul de guvernare: 'Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare și să-l pun în practică. Asta este ceea ce pot să vă spun legat de aceste declarații', a adăugat Bolojan.

Întrebat în legătură cu stabilitatea coaliției și dacă este luată în calcul la Bruxelles, Ilie Bolojan a menționat: 'În mod evident, ca să poți face absorbția de fonduri europene, ca să poți să faci programe de dezvoltare, ca să poți să faci reformă în administrație, ai nevoie de stabilitate politică și energiile pe care le are fiecare om politic să fie consumate pe aceste proiecte'.

'Deci, stabilitatea politică are un rol important pentru modul în care este percepută o țară, în principal de către investitori, care pot să fie investitori în portofoliile pe care țara respectivă le pune la dispoziție, eurobonduri și așa mai departe, dar și investitori străini. (...) Și din acest punct de vedere, al costului dobânzilor, al încrederii într-o țară, stabilitatea politică este un element important și (...) în poziția de premier am încercat să fiu un factor de stabilitate în această coaliție, care nu este ușor de gestionat, având în vedere faptul că sunt patru partide, așa cum știți, și în fiecare moment există abordări în spațiu public, mult diferite de discuțiile care au loc în interior coaliției', a mai explicat Bolojan.

Întrebat dacă este un premier 'userist și populist', după cum a fost acuzat de PSD, Ilie Bolojan a spus că a încercat să fie, în toată această perioadă, 'un premier responsabil pentru țara noastră'.

'Ordinea mea de priorități va fi întotdeauna comunitatea, în cazul acesta țara noastră, și apoi aspectele care țin de partide, de filiații și așa mai departe. Cu siguranță, cei care mă știu, știu că fiind președintele PNL și fiind de 30 de ani membru PNL, în timp ce alții rătăceau prin zona politică, înseamnă că am niște principii, sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna.

El a mai spus că nu poate să interzică oamenilor politici să facă declarații, să-și spună părerile.

'Ãsta este dreptul lor. Obligația mea este să fac ceea ce trebuie pentru România cât timp sunt pe această funcție. Și cetățenii noștri vor judeca dacă respectarea înțelegerii, seriozitatea, asumarea unor responsabilități dificile în perioade în care alții fugeau de aceste responsabilități, sunt bune sau sunt rele. Dar până atunci trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră', a conchis Ilie Bolojan.

Declarațiile vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat într-un interviu pentru G4Media că va extinde consultările interne pentru a decide dacă PSD îl mai susține pe Ilie Bolojan ca premier și dacă va continua colaborarea cu USR în coaliție.

Partidul Național Liberal a transmis joi că declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României și îi solicită acestuia să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție.