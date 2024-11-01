Bolojan: Sunt optimist că, în baza a ceea ce a făcut acest Guvern, ratingul României va fi de menținere

El a amintit, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria, că agențiile de rating au în vedere la evaluare cifrele, stabilitatea politică și perspectiva pentru următorii doi - trei ani.

'Cel mai important element după care se judecă sunt datele, cifrele brute, cifrele la zi - ce a făcut o țară până la data evaluării. Suntem în situația în care România este la final de prim semestru. (...) Guvernul, prin ministere, prin Ministerul de Finanțe, în parteneriat cu Banca Națională, cu toate instituțiile care sunt implicate, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-am făcut, ceea ce am și realizat, să îndeplinim țintele de deficit, pentru că cele două aspecte importante care țin de datoria țării noastre și de deficit definesc capacitatea de a face ceva în viitor', a explicat Bolojan.

Potrivit prim-ministrului interimar, în condițiile în care datoria crește accelerat și costurile de susținere a acesteia devin foarte mari, indiferent care ar fi Guvernul, el nu este decât 'o agenție de plăți'.

'Partea de deficit e un indicator vital, pentru că arată capacitatea noastră de a cheltui atât cât ne permitem. Cu cât deficitul este mai mic, cu atât ne îndreptăm, cu atât nu amanetăm viitorul generațiilor și nu plătim an de an valorile unor autostrăzi numai pe dobânzi. Și, din acest punct de vedere al evaluării, orice agenție de rating evaluează România constată că, față de deficitele pe care le știam, 9,3%, totuși, într-un an de zile am făcut niște reduceri importante, care în mod evident au însemnat și costuri sociale, pentru că astfel de reduceri nu se pot face fără să deranjezi pe nimeni. Eu încă o dată folosesc acest prilej să le mulțumesc românilor, pentru că au fost parte a acestui efort', a transmis el.

Bolojan a evidențiat că și stabilitatea politică are o pondere importantă în evaluarea unei agenții. 'Poate acum, când suntem la o perioadă de timp după căderea acestui Guvern, ne dăm seama câtă iresponsabilitate a fost în acțiunea de demolare a unui Guvern fără să pui nimic în loc. Și ne dăm seama că o zonă de incertitudine politică nu permite nici agențiilor, nici cetățenilor, nici investitorilor să estimeze cu anumită precizie care vor fi politicile publice pe care le va duce guvernarea într-o țară cât timp nu există o stabilitate. (...) Și legea salarizării, cu un efort, cu înțelegere, ar putea trece într-o săptămână, două, nu văd o problemă pe tema asta. Cu toate întâmplările din aceste zile, cu toată forțarea care s-a făcut urmărind plăți de polițe sau imagine politică, jaloanele pe care le-am avut de îndeplinit au fost votate așa cum au fost. Dar, în afară de aspectele legate de un anumit text sau altul, este important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde niște miliarde de euro care sunt foarte importante', a completat premierul interimar.

El a mai evidențiat că, în mod cert, țara are nevoie de un Guvern stabil cât mai repede posibil, dar acesta trebuie să fie unul care continuă ceea ce e necesar, 'nu ce dă bine': 'Adică controlează gradul de îndatorare, reduce deficitele în continuare, luptă împotriva evaziunii fiscale, colectează mai bine, reduce în continuare cheltuielile statului, luptă cu cartelul privilegiaților care se opun la orice măsură de normalizare a unui domeniu și face ceea ce trebuie pentru România, pentru că în felul acesta câștigă încrederea investitorilor, a Comisiei Europene și a agențiilor de rating'.

Perspectiva de viitor pentru doi - trei ani este al treilea element luat în considerare de agențiile de rating, iar 2027 - 2028 sunt ani preelectoral și electoral, a amintit Ilie Bolojan, menționând că în astfel de perioade s-a observat că 'apetitul' pentru reforme este destul de redus.

'Gândiți-vă că în condiții în care vedem declarații care se fac în spațiul public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uită ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de iresponsabilitate este destul de mare, în mod evident, (...), dacă suntem oameni realiști, mai avem un spațiu probabil de șase luni de zile, de un an de zile, în care Guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României. Altfel, reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă dacă nu se vor lua aceste măsuri până la proiectul de buget de la finalul acestui an. Deci, nu e de mirare că, analizând perspectiva 2027 - 2028, analizând declarațiile din spațiul public care se fac, există o anumită îngrijorare vizavi de viitor', a spus el.

Bolojan a subliniat că are încredere într-un rating de țară de menținere: 'Sunt convins că există oameni raționali în această țară care înțeleg că trebuie să tratezi lucrurile cu seriozitate. (...) Eu sunt optimist că, în baza a ceea ce a făcut acest Guvern, cu bune și cu rele, până în această perioadă și a faptului că, în afară de declarații găunoase, există și comportamente raționale, ratingul pentru România va fi de menținere și în perioada următoare, prin măsurile care cred eu că trebuie luate putem să ne ducem către o perspectivă stabilă. E singura soluție pentru a ne ieftini dobânzile la care ne împrumutăm, dar nu doar statul, ci și companiile din România, pentru că, ne place, nu ne place, dacă vom avea o economie competitivă, vom avea și mai multe taxe la buget din care vom putea rezolva problemele oamenilor. Dacă nu vom mai avea o economie competitivă,