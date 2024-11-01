Irineu Darău afirmă că industria naţională de apărare trebuie să devină mai competitivă

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a organizat, joi, la sediul Romaero, o nouă întâlnire cu reprezentanţii companiilor de stat din industria naţională de apărare, în cadrul procesului de consultare privind măsurile necesare pentru modernizarea, eficientizarea şi creşterea competitivităţii sectorului.

Darău a subliniat importanţa unui dialog direct care să ajute industria să găsească soluţii pentru a depăşi blocajele existente şi a deveni competitivă.

”Ne aflăm la începutul implementării SAFE şi al definirii viitoarelor instrumente europene şi naţionale pentru industria de apărare. Este un moment foarte bun să vorbim foarte realist despre perspectivele de viitor. Nu putem susţine nici că Romarm este cea mai competitivă companie şi nu are probleme, dar nici că nimic nu merge bine. Tocmai de aceea vreau să avem un dialog deschis cu managementul companiilor şi cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât să identificăm împreună soluţiile prin care să creştem competitivitatea industriei româneşti de apărare”, a declarat ministrul Irineu Darău.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de minister, discuţiile au vizat capacitatea de producţie, necesarul de investiţii, modernizarea infrastructurii, resursa umană, vulnerabilităţile operaţionale şi modalităţile prin care companiile româneşti pot valorifica programele europene dedicate consolidării bazei industriale şi tehnologice de apărare. Reprezentanţii companiilor au prezentat situaţia fiecărei societăţi, principalele provocări cu care se confruntă şi propuneri privind dezvoltarea industriei naţionale de apărare.

”Nu trebuie să ascundem problemele şi nici să vorbim populist la televizor. Vreau să discutăm despre cum ajungem, într-un număr de luni şi apoi într-un număr de ani, la o competitivitate mai mare a Romarm şi care sunt blocajele de astăzi care ne împiedică să fim mai competitivi. Dacă vrem ca la viitoarele oportunităţi, fie că vorbim de fonduri europene, fie de fonduri naţionale, Romarm sau oricare dintre filiale să fie la masa oportunităţilor şi să poată concura corect cu operatorii privaţi, înseamnă că trebuie să fim la un alt nivel decât suntem astăzi”, a transmis Darău.

La reuniune au participat reprezentanţi ai Companiei Naţionale Romarm S.A. şi ai filialelor sale, precum şi reprezentanţi ai Avioane Craiova S.A., IAR S.A., IOR S.A., Romaero S.A., UM Orăştie şi Şantierului Naval Mangalia S.A. La discuţii au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică şi Navală.