Homepage » Actual

Irineu Darău afirmă că industria naţională de apărare trebuie să devină mai competitivă

| 06 aug, 21:18

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, afirmă că industria naţională de apărare trebuie să devină mai competitivă pentru a valorifica oportunităţile europene şi naţionale. ”Nu trebuie să ascundem problemele şi nici să vorbim populist la televizor”, susţine el.

 

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a organizat, joi, la sediul Romaero, o nouă întâlnire cu reprezentanţii companiilor de stat din industria naţională de apărare, în cadrul procesului de consultare privind măsurile necesare pentru modernizarea, eficientizarea şi creşterea competitivităţii sectorului.
Darău a subliniat importanţa unui dialog direct care să ajute industria să găsească soluţii pentru a depăşi blocajele existente şi  a deveni competitivă.
”Ne aflăm la începutul implementării SAFE şi al definirii viitoarelor instrumente europene şi naţionale pentru industria de apărare. Este un moment foarte bun să vorbim foarte realist despre perspectivele de viitor. Nu putem susţine nici că Romarm este cea mai competitivă companie şi nu are probleme, dar nici că nimic nu merge bine. Tocmai de aceea vreau să avem un dialog deschis cu managementul companiilor şi cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât să identificăm împreună soluţiile prin care să creştem competitivitatea industriei româneşti de apărare”, a declarat ministrul Irineu Darău.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de minister, discuţiile au vizat capacitatea de producţie, necesarul de investiţii, modernizarea infrastructurii, resursa umană, vulnerabilităţile operaţionale şi modalităţile prin care companiile româneşti pot valorifica programele europene dedicate consolidării bazei industriale şi tehnologice de apărare. Reprezentanţii companiilor au prezentat situaţia fiecărei societăţi, principalele provocări cu care se confruntă şi propuneri privind dezvoltarea industriei naţionale de apărare.
”Nu trebuie să ascundem problemele şi nici să vorbim populist la televizor. Vreau să discutăm despre cum ajungem, într-un număr de luni şi apoi într-un număr de ani, la o competitivitate mai mare a Romarm şi care sunt blocajele de astăzi care ne împiedică să fim mai competitivi. Dacă vrem ca la viitoarele oportunităţi, fie că vorbim de fonduri europene, fie de fonduri naţionale, Romarm sau oricare dintre filiale să fie la masa oportunităţilor şi să poată concura corect cu operatorii privaţi, înseamnă că trebuie să fim la un alt nivel decât suntem astăzi”, a transmis Darău.
La reuniune au participat reprezentanţi ai Companiei Naţionale Romarm S.A. şi ai filialelor sale, precum şi reprezentanţi ai Avioane Craiova S.A., IAR S.A., IOR S.A., Romaero S.A., UM Orăştie şi Şantierului Naval Mangalia S.A. La discuţii au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică şi Navală.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu: Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie durează circa 50 de zile

07 aug, 19:45
Citeşte mai departe
psd

PSD: Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situația de forță majoră a țării noastre

07 aug, 19:47
Citeşte mai departe
Zelenski

Zelenski a ajuns în Serbia, în prima sa vizită în acest stat aliat tradițional al Rusiei după 2022

07 aug, 21:11
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cum îți hidratezi părul pe timp de caniculă

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
MApN:
MApN: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Cătălin Predoiu
Cătălin Predoiu: Ne preocupăm de achiziționarea unor platforme maritime autonome care au o mare capacitate de supraveghere
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Momente critice pe Dunăre: Cablurile au cedat în timpul scufundării barjelor pentru Cernavodă. 'Am avut o singură șansă'
h
Oana Gheorghiu acuză Ministerul Transporturilor că ascunde dosarele de la Portul Constanța: 'Răspunsurile erau hilare'
h
România improvizează în fața crizei de pe Dunăre. Un fost premier liberal avertizează: 'Când întorci puterea împotriva resurselor țării, guvernarea este anti-națională'
economica.net
feminis.ro
h
Cum îți hidratezi părul pe timp de caniculă
h
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân”
h
Florin Ristei, reacție după ce a fost pus la zid în mediul online: „Am răspuns cu o statistică”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ