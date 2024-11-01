USR: PSD face totul pentru ca România să piardă miliarde de euro din PNRR

Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, votul favorabil a fost necesar pentru a evita blocarea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pierderea a aproape un miliard de euro din fonduri europene.

USR consideră inacceptabil și iresponsabil modul în care PSD acționează constant pentru ca România să piardă sume uriașe din PNRR. În plus, prin modificarea din temelii a Strategiei naționale privind biodiversitatea, PSD vrea să arunce în aer angajamentele asumate de România la nivel european, susțin reprezentanții formațiunii.

'Strategia pentru conservarea biodiversității, jalon important în PNRR, a fost practic măcelărită prin amendamentele PSD. PSD, în bună colaborare cu AUR, pune în pericol nu doar miliardul de euro aferent acestui jalon, ci și alte miliarde de euro alocate pentru infrastructura care se construiește în jurul ariilor protejate. Vorbim de șosele, autostrăzi, școli, spitale. În forma rezultată în urma acțiunii PSD, Strategia privind biodiversitatea ridică numeroase probleme și noi, USR, vom transmite președintelui României - la care ajunge legea spre promulgare - toate îngrijorările noastre', a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a calificat acțiunile PSD drept o 'trădare'.

'Nu vom accepta ca iresponsabilitatea, șantajul și trădarea națională a PSD să blocheze intrarea în țară a miliarde de euro din fonduri europene. S-au obișnuit să țină România capturată, la cheremul lor. Ei bine, suntem în acest guvern oameni care nu acceptă asta. Ministerul Mediului va transmite foarte clar către Administrația Prezidențială toate legile încălcate, toate angajamentele asumate care au fost și ele încălcate. Astăzi, o țară întreagă a văzut de ce PSD a vrut să treacă această lege prin Parlament: pentru a o distruge cu totul', subliniază Diana Buzoianu.

USR susține că PSD a depus în comisiile Camerei Deputaților peste 100 de pagini de amendamente, după un demers similar în Senat, modificând prevederi esențiale ale strategiei.

'De exemplu, România și-a asumat în 2020, prin Strategia Europeană privind biodiversitatea, un obiectiv pentru 2030 de 10% zone de protecție strictă și 30% zone cu management activ. PSD ignoră acest fapt și a modificat aceste procente (5% zone de protecție strictă și 25% zone cu management activ). Și tot pentru a sabota măsurile cuprinse în Strategie, PSD a forțat ca acestea să nu aibă finanțare alocată prin Administrația Fondului pentru Mediu. De asemenea, pentru că nu vrea să se afle adevărul despre cum au fost gestionate în ultimii ani rezervațiile și parcurile naționale, PSD a eliminat prevederile referitoare la efectuarea unui audit. Deputații USR au luptat în comisiile parlamentare pentru ca Strategia privind conservarea biodiversității să nu fie masacrată și pentru ca cele 11 obiective principale, existente pentru România de ani de zile, să fie respectate. Strategia - înaintată inițial de ministra Mediului, Diana Buzoianu, apoi preluată sub forma unui proiect de lege de către parlamentarii USR Diana Stoica și Sorin Șipoș și senatorul PNL Glad Varga - este un document care stabilește măsuri administrative pentru aplicarea acestor obiective deja asumate, nu creează noi reglementări și nu blochează investițiile, așa cum au susținut, în mod mincinos, PSD și AUR', transmite comunicatul USR.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, cu amendamente.

Au votat 'pentru' 177 de deputați, 79 au votat 'împotrivă' și au fost 11 abțineri.