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Bolojan: Ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă

| 17 sep, 21:48

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Boljan, afirmă, joi seară, că Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României, iar desemnarea lui pentru a forma guvernul asigură continuarea unei guvernări reformiste, responsabile şi ferm proeuropeană.

 

”Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă şi ferm proeuropeană. Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României şi cu o solidă anvergură europeană”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan.
Acesta a adăugat: ”Mă bucur că preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat această direcţie prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va propune Parlamentului o echipă puternică şi un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare şi aşteptărilor privind reformarea şi modernizarea României”.
Bolojan este de părere că România are nevoie urgent de un guvern.
”Alături de partenerii noştri din USR şi UDMR, vom începe imediat discuţiile politice pentru constituirea unei majorităţi şi pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configuraţia politică actuală, misiunea nu este una uşoară.Am încredere în echipa care se va forma şi în capacitatea guvernului Mureşan de a răspunde aşteptărilor românilor”, a adăugat Ilie Bolojan.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.
”Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă.
La scurt timp, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România are nevoie de guvern funcţional, fiind necesare mai multe decizii.
”Am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional”, a afirmat preşedintele.
”Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea”, a mai transmis şeful statului, adăugând că, indiferent cum se va ieşi din criză ”România va rămâne pe traseul pro-occidental”.

 

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