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Bolojan: Vom încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un Guvern

| 18 sep, 18:38

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că, deși nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier s-a făcut cu trei luni întârziere, partidul va trata 'cu responsabilitate' această situație și va încerca, în funcție de ponderea sa electorală, să formeze un Guvern.

 

'Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum trei luni și astăzi în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un Guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație', a afirmat Bolojan, la Parlament, într-o conferință de presă alături de Mureșan și lideri ai USR și UDMR.
El a precizat că, în zilele următoare, prin experții din ministere, prin colegii de partid, vor fi furnizate toate datele necesare în așa fel încât viziunea pe care Siegfried Mureșan o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării.
'Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică și, așa cum am spus și la declarațiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași. Sunt problemele care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare, sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești', a explicat Ilie Bolojan.
Potrivit liderului PNL, acest lucru înseamnă un Guvern care propune măsuri 'corecte', care ține cont de interesele țării, de situația internațională, de constrângerile economice, de crize și care vine cu soluții pentru România.
'Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare', a adăugat Bolojan.

 

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