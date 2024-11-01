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Budăi (PSD): La Guvern austeritatea pare să aibă alte reguli; cheltuielile de protocol de la Palatul Victoria au crescut

| 10 sep, 18:32

Deputatul PSD Marius Budăi susține că austeritatea pare să aibă alte reguli la Guvern, pentru că, în loc să scadă, cheltuielile de protocol de la Palatul Victoria au crescut.

 

''Demagogia distruge România! Vă mai amintiți când domnul prim-ministru demis Bolojan făcea paradă de austeritate la Guvern, anunțând că taie apa minerală din ședințe și reduce cheltuielile de protocol? A, și mai era ceva cu ospătarii. Sau când era președinte interimar și ne spunea că vine cu perna de acasă la Palatul Cotroceni, ca să nu mai cheltuie bani pe cazare la hotel? Sau când ne explica, cu aerul omului care face sacrificii pentru țară, că stă acasă pe întuneric și fără aer condiționat, ca să economisească energie și să salveze România? Aceste populisme prind. Cel puțin pentru o vreme. Dar demagogia are o problemă: adevărul o ajunge din urmă. Și când o ajunge, se întoarce ca un bumerang. Iar adevărul, de această dată, este în cifre. În loc să scadă, cheltuielile de protocol de la Palatul Victoria au crescut. Iar banii cheltuiți pe mese și tratații de aparatul de lucru al premierului demis au ajuns să fie de 3,5 ori mai mari în acest an'', a scris joi pe Facebook Marius Budăi.
Potrivit acestuia, în timp ce românilor li se cer sacrificii, cresc taxele, se îngheață pensii și salarii și li se reduce puterea de cumpărare, la Guvern austeritatea pare să aibă alte reguli. ''Pentru români: strângeți cureaua. Pentru Guvern: mai largă nota de plată'', spune el.
Social-democratul mai susține că au fost secretizate cheltuielile de la Cancelaria Prim-ministrului.
''Lucrurile devin și mai interesante atunci când vorbim despre propria Cancelarie a prim-ministrului: aceste cheltuieli au fost secretizate. De ce, domnule Bolojan? Ce trebuie ascuns atunci când vorbim despre bani publici? Cât de mare este nota de plată încât transparența să devină brusc un inconvenient? Nu vreau să cad în populism și nici să spun că toate cheltuielile pentru mese și tratații sunt inutile. Evident că există întâlniri oficiale, demnitari străini și situații în care asemenea cheltuieli sunt perfect justificate. Dar există o diferență care nu poate fi trecută cu vederea: 360 de lei pentru o masă la Guvern, 22 de lei pentru masa unui pacient într-un spital din România. Perna de acasă? Se pare că a fost mai degrabă recuzită pentru austeritate decât dovada unei economii reale'', a conchis Budăi.

 

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