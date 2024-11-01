Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, și-a prezentat programul 'Bucureștiul pus la punct'

'Bucureștiul pus la punct este acel oraș în care ne place să trăim, să ieșim în spațiul public, care nu este degradat, în care este ordine, în care lucrurile sunt bine întreținute, în care avem o viață culturală și o viață economică efervescentă și care ne face să nu ne dorim să plecăm în altă parte', a afirmat Ciucu la evenimentul de lansare a programului său, la care a participat și președintele PNL, premierul Ilie Bolojan.

El a menționat că își propune să aducă 'cultura mentenanței în București'.

'Vor fi doi ani și jumătate, aproape trei pentru următorul mandat, este un rest de mandat. Nu pot să promit mari proiecte de infrastructură în acești doi - trei ani, întrucât ca primar știu cât durează aceste proiecte: de la idee până vine excavatorul să bage cupa și să se apuce de lucrări sunt niște etape care sunt PUZ-uri, sunt studii de fezabilitate, este partea de proiectare, deci durează. Dar ceea ce pot să zic în acei doi ani și jumătate - trei care ne vor mai rămâne este să aduc cultura mentenanței în București, așa cum am adus-o și în sectorul 6', a adăugat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, o prioritate este regenerarea urbană a centrului istoric pe axa Piața Unirii - Piața Victoriei, care să conecteze armonios 'camerele urbane' de la nord precum Piața Lahovari, Grădina Icoanei, Piața Rosetti, Piața Sfântul Gheorghe, cu cele de la sud, Centrul Vechi (zona Lipscani), Piața Universității, Calea Victoriei - inclusiv piațetele precum Iosif Sava, Valter Mărăcineanu, zona Sălii Palatului și până la Piața Victoriei.

De asemenea, Ciucu a spus că susține construirea mai multor parcări mici, nefiind viabile parcările mari subterane, care nu sunt folosite, cum este cea de la Universitate.

Un alt obiectiv prezentat în program este finalizarea Planului urbanistic general, Ciucu fiind de părere că toate zonele constituite trebuie să fie protejate, enumerând în acest sens centrul cultural istoric, zona Armenească, parcurile.

Candidatul PNL a subliniat că parcurile trebuie salvate, referindu-se în mod special la Parcul IOR, în cazul care 'Primăria Capitalei trebuie să-și asume lupta în justiție pentru recuperarea' acestuia.

De asemenea, în viziunea lui Ciucu, este nevoie de regenerarea urbană a cartierelor comuniste prin introducerea conceptului de 'oraș-parc'. 'Acesta este un concept pe care l-am implementat cu succes și care poate fi extins și în alte cartiere, printr-o bună colaborare cu primarii de sector. Rând pe rând, bucată cu bucată, cartierele intens populate din București vor deveni mici oaze de verdeață - cu flori perene, copaci nou plantați, băncuțe simple și moderne, toate prietenoase cu mediul', a explicat el.

Candidatul PNL își mai propune și reglementarea reclamelor, a afișajului stradal și a vitrinelor.

'Am fost în alte orașe și la ei reclama nu țipă la tine, cu toate culorile, toate proporțiile, toate volumele, toată nebunia care te agresează. Sunt foarte frumos reglementate în proporții, culori, siglele', a afirmat Ciucu, menționând că dorește să realizeze, împreună cu specialiști, un ghid care să reglementeze publicitatea din oraș.

Un alt obiectiv pe care și l-a propus candidatul PNL este consolidarea clădirilor cu risc seismic.

Totodată, el are în vedere profesionalizarea poliției locale, care în prezent are 'o imagine proastă', dar și o supraveghere video modernă pentru prevenție reală.

Pentru creșterea siguranței rutiere, Ciucu menționează suprailuminarea trecerilor de pietoni și supraînălțarea lor pe străzile secundare, în dreptul celor mai periculoase intersecții și tronsoane, după modelul Sectorului 6, camere de supraveghere și radare fixe în 'punctele negre', program de educație rutieră în școli și campanii de conștientizare pentru șoferi.

În privința termoficării, candidatul PNL are ca obiectiv major reducerea avariilor, creșterea calității serviciului și scăderea pierderilor, prin investiții consistente, planificate pe termen lung, menționând că, în prezent, din cauza vechimii conductele sunt degradate.

'În fiecare an, Primăria capitalei, din cauza acestei imense probleme și din cauza problemei pe transport, a STB-ului, dă două treimi din buget pe subvenția la termoficare și la transport', a evidențiat el.

Bucureștiul are nevoie de o centură verde, a mai spus Ciprian Ciucu, precizând că un alt obiectiv este combaterea poluării.

Una dintre cauzele poluării este cea a traficului, pentru rezolvarea acesteia el propunând accelerarea programului de modernizare a transportului public, inclusiv introducerea de autobuze electrice, creșterea frecvenței curselor, având ca obiectiv modificarea comportamentului de mobilitate de pe auto individual pe transportul în comun și transportul alternativ.

De asemenea, Ciucu susține în programul său că mersul pe jos și cu bicicleta ar trebui să fie alternative sigure și comode pentru distanțe scurte și medii, unul dintre obiective fiind și parcările securizate pentru biciclete, pe modelul 'last mile'.

El a vorbit și despre reconstrucția unor spitale de stat în București.

În ceea ce privește organizarea de evenimente și târguri, el consideră că trebuie să se facă prin autosusținere financiară.

'Cultura trebuie adusă acolo unde trăiesc oamenii prin organizarea de evenimente specifice, cu tematică distinctă, în fiecare mare cartier. Pot fi organizate, pe modelul dezvoltat în Sectorul 6, evenimente care să se autosusțină financiar, pe scene mobile de cartier pentru concerte, teatru, stand-up, dans', se mai menționează în program.