Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă plantarea unui milion de copaci în Bucureşti
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă un angajament ambiţios în programul său: plantarea unui milion de copaci în Bucureşti în următorii cinci ani.
”Nu pot ei tăia cât putem noi planta. Acesta este un angajament. În planul meu pentru Bucureşti am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector şi Ministerul Mediului. Oraşul în care vrem să trăim se construieşte în fiecare zi cu oameni care înţeleg că o calitate bună a vieţii depinde direct de spaţiile verzi”, spune Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.
Candidatul USR aminteşte că de curând, Consiliul general al municipiului Bucureşti a aprobat şi proiectul Centura Verde a Bucureştiului, pe care USR şi ministrul Mediului Diana Buzoianu l-au susţinut de la început.
”Proiectul Bucureştiului verde e un angajament de când există partidul. De curând, Consiliul General a aprobat Centura Verde a Capitalei, pe care USR şi ministra Diana Buzoianu au susţinut-o de la început. Acum trebuie să o transformăm în realitate, să creăm o barieră naturală care ne protejează de poluare şi de problemele de sănătate cauzate de aceasta”, declară Drulă.
