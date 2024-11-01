Homepage » Actual

Năsui (USR): În sfârșit o veste bună pentru România - impozitele locale nu vor mai crește de la 1 ianuarie

| 20 noi, 20:56

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, consideră că amânarea dublării impozitelor locale, în urma deciziei CCR de a lua legea în discuție anul viitor, este 'o veste bună pentru România'.

 

Potrivit acestuia, în ianuarie rămân în vigoare actualele reguli, ''deci cine își va plăti impozitul în ianuarie, scapă de creșterea de 80%''.
''În sfârșit o veste bună pentru România: impozitele locale nu vor mai crește cu aproximativ 80% de la 1 ianuarie. CCR va judeca contestația la această creștere în februarie. Deci, chiar și în cel mai rău scenariu, măcar în luna ianuarie suntem salvați. În ianuarie rămân în vigoare actualele reguli, deci cine își va plăti impozitul în ianuarie scapă de creșterea de 80%'', a scris Năsui joi pe Facebook.
Coaliția nu a scăzut cheltuieli până acum, dimpotrivă, le-a tot crescut, a adăugat el.
''Au renunțat la reducerea numărului de parlamentari la 300, pe care altfel clamează că o susțin. România e a doua țară din UE la rata de sărăcie și prima la sărăcie în muncă. Prețurile au explodat ca urmare a deciziei greșite a Guvernului de a crește TVA și accize. În prezent, România este lideră la inflație în UE. Deci amânarea (măcar) a dublării impozitelor locale este o veste binevenită'', a spus el.
Curtea Constituțională a României va dezbate, pe 21 ianuarie 2026, proiectul legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost reexaminat de Parlament.

 

