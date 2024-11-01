Homepage » Actual

Fifor: Românii sunt cu apa la gură și premierul le flutură în față statistici care nu mai păcălesc pe nimeni

| 20 noi, 20:54

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat joi că premierul Ilie Bolojan îi sfidează pe români când spune că 'România e pe drumul cel bun' și, în contextul în care 'românii sunt cu apa la gură', premierul 'le flutură în față' statistici care nu mai păcălesc pe nimeni.

 

'Nu cred că mai există cineva, în toată România, care să se îndoiască de faptul că premierul Bolojan este un om cinic, complet lipsit de empatie față de oamenii pe care ar trebui să-i reprezinte. Dar să ieși într-o postare triumfalistă și să le spui românilor că 'România e pe drumul cel bun' depășește orice limită. Nu mai vorbim doar de cinism. Vorbim de sfidare pură. Dacă asta este România prosperă și fericită a lui Bolojan, atunci chiar trebuie să ne punem serios problema dacă premierul mai e în contact cu realitatea. Românii sunt cu apa la gură, iar premierul le flutură în față statistici care nu mai păcălesc pe nimeni', a scris Fifor pe Facebook.
Acesta a adăugat că realitatea pe cifre - dar mai ales în viața de zi cu zi - arată că economia României a scăzut în trimestrul III față de trimestrul precedent, că salariul mediu a scăzut iar puterea de cumpărare a fost 'pulverizată', că cifra de afaceri din economie scade, la fel și producția industrială, construcțiile sunt în declin, industria HoReCa 'se zbate să supraviețuiască' și că inflația s-a dublat față de începutul anului și se menține aproape de 10%.
'Până și președintele Nicușor Dan - ultimul care ar putea fi suspectat de simpatii PSD-iste, nu opoziția, nu analiștii - a recunoscut public, la oră de maximă audiență, că 'românii o duc mai rău decât acum șase luni'. Și atunci, dacă România lui Bolojan 'merge atât de bine', de ce ne împinge spre un nou val de austeritate? Dacă 'bugetul se echilibrează', de ce obsesia tăierii veniturilor oamenilor? Răspunsul e simplu: pentru că realitatea contrazice la milimetru tot ce spune premierul. Un premier responsabil ar recunoaște că lucrurile nu merg bine și ar acționa în consecință: ar prelua imediat Programul PSD de stimulare a economiei - singura soluție coerentă, realistă și aplicabilă pentru repornirea motoarelor economice. Dar Bolojan preferă să-și trăiască propriile fantezii economice și refuză să îi audă pe românii care se sufocă de la atâta 'bine'. Și atunci, domnule Bolojan, înțelegeți măcar în ceasul al 12-lea că duceți țara în gard. Ajunge cu experimentele, cu aroganța și cu încăpățânarea care ne costă miliarde și împinge România spre recesiune', menționează Fifor.
El îi cere premierului să înțeleagă 'un lucru esențial' - fără măsurile de stimulare economică nu există Pachetul 3.
'PSD nu va fi părtaș la ducerea României în recesiune. Este timpul să vă opriți. România nu mai are luxul de a suporta greșelile dumneavoastră', a conchis Fifor.

 

