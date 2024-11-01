CCR: Nu există conflict juridic între Guvern și ICCJ; Curtea nu poate cenzura sau reforma hotărârile judecătorești

Precizările vin după ce Curtea a stabilit că nu a existat conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, judecătorii constituționali, cu majoritate de voturi, au constatat că cererea premierului interimar Ilie Bolojan privind existența unui conflict juridic de natură constituțională dintre Guvern, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, este inadmisibilă.

Curtea a constatat că, potrivit jurisprudenței sale constante, atribuția prevăzută de art.146 lit.e) din Constituție nu poate fi utilizată ca o cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești și nu poate transforma Curtea Constituțională într-o instanță de control judiciar.

CCR a reținut că motivele invocate prin cererea privind existența unui conflict juridic de natură constituțională privesc exclusiv aspecte ce țin de activitatea instanței judecătorești - soluționarea cererii de recuzare, ritmul judecății, calificarea cauzei ca urgentă, termenul de executare, penalitățile stabilite și interpretarea normelor incidente -, chestiuni care vizează, în realitate, legalitatea și temeinicia hotărârii judecătorești pronunțate și pot fi valorificate numai prin căile de atac prevăzute de lege, iar nu prin mecanismul conflictului juridic de natură constituțională, consacrat de art.146 lit.e) din Constituție.

Curtea a mai stabilit că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești, așa cum a statuat în jurisprudența sa, făcând trimitere la Decizia 988 din 1 octombrie 2008.

'În consecință, cererea domnului Ilie Gavril Bolojan, prim-ministru al Guvernului, privind existența unui conflict juridic de natură constituțională dintre Guvernul României, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, excedează sferei conflictului juridic de natură constituțională și urmărește utilizarea atribuției prevăzute de art.146 lit.e) din Constituție în scopul reformării unei soluții pronunțate de o instanță judecătorească, finalitate incompatibilă cu competența Curții Constituționale', se precizează în comunicat.