Ciprian Ciucu: Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie durează circa 50 de zile

''Până în momentul de față s-au realizat branșamentele de apă, energie electrică și internet și s-au semnat contractele cu furnizorii necesare organizării de șantier. Ca orice șantier, are nevoie de organizare de șantier și pentru activitățile de demolare. S-a prezentat deja amplasamentul constructorului și i-am dat ordinul de începere a lucrărilor. Am recepționat deja pe 30 iulie proiectul tehnic și în urma proiectului tehnic apare o mică întârziere de aproximativ trei săptămâni, maxim o lună, estimăm noi, pentru că proiectul tehnic presupune ca cinci scări de bloc, adică inclusiv dintr-un alt bloc, plus liceul (...) din proximitatea blocului afectat, vor trebui să aibă montați senzori seismici'', a anunțat Ciprian Ciucu, vineri, într-o conferință de presă.

Primarul a menționat că săptămâna viitoare municipalitatea va demara demersuri de informare împreună cu Poliția Locală privind montarea acestor senzori în apartamente. În cadrul acestei etape, vor fi fotografiate toate apartamentele, indiferent dacă au sau nu crăpături, pentru a putea demonstra eventualele deteriorări ulterioare.

''Vom lua apartament cu apartament (...), cele unde urmează să fie montați senzorii, pentru ca firma să poată veni în următoarele trei săptămâni după ce vom semna contractul și să ia apartament cu apartament și să fotodocumenteze fiecare apartament în parte, adică să facă poze la toți pereții (...) și chiar dacă au sau nu au crăpături, pentru ca după aceea să se poată demonstra dacă au fost afectate în vreun fel acele imobile, cinci scări de bloc plus Liceul Bolintineanu. Această etapă nu putea să fie prevăzută, nu a văzut-o nimeni, este o soluție impusă prin proiect, dată de către proiectant, care va duce la întârziere de maxim o lună, 30 de zile, urmând ca, după aceea, după ce am finalizat această procedură, să înceapă execuția propriu-zisă a lucrărilor, care va dura undeva la 50 de zile'', a spus Ciprian Ciucu.

El a punctat că, după această perioadă, blocul va fi pus în siguranță și locatarii vor încerca să își recupereze cât mai mult din bunurile pe care le au.

''Intrarea în imobil se va face cu acordul ISU, în baza recepției punerii în siguranță a imobilului. Primii care vor intra acolo vor fi procurorii și după care, sub coordonarea ISU, fiecare om va putea să acceadă în clădire asistat de ISU și sub coordonarea ISU'', a afirmat primarul Ciucu.

El a informat că va urma o expertiză care va stabili dacă blocul trebuie consolidat sau demolat, iar pe timpul lucrărilor de reconstrucție Municipalitatea va plăti în continuare chiriile pentru persoanele care nu pot sta în locuințele lor.

Primarul Ciprian Ciucu a subliniat că Ordonanța de Guvern care să le permită autorităților locale să intervină în situații de dezastre și să efectueze reconstrucții nu a fost încă adoptată.

''Oamenii s-au constituit ca părți vătămate și trebuie să își reconstituie dreptul de proprietate. Va conta foarte mult decizia în instanță și acțiunea procurorilor. Între timp, pentru că nu îi putem lăsa pe oameni cu ochii în soare, trebuie să avem o astfel de ordonanță la care trebuie să lucrăm, pentru că obiectivul ar fi ca noi să reconstituim blocul. Deja am comandat o expertiză care să ne poată spune, după ce va fi pus în siguranță blocul, dacă va fi nevoie, este clar că partea de deasupra zonei afectate va fi demolată, asta este clar, dar restul, dacă se poate consolida sau dacă nu mai poate fi consolidat și să fie dărâmat și reconstituit în locul acela în condiții similare noul bloc'', a adăugat primarul Ciucu.