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PSD: Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situația de forță majoră a țării noastre

| 07 aug, 19:47

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menținerea și repornirea centralelor pe cărbune are la bază ''situația de forță majoră'' în care se află România, aceasta fiind soluția obligatorie la criza energetică profundă, iar necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în Planul pentru situația de urgență energetică anunțat recent de premierul interimar Ilie Bolojan.

 

''Centralele pe cărbune sunt o necesitate în situația de forță majoră a țării noastre. PSD a cerut activarea mecanismului european de urgență. Bolojan are obligația să susțină cauza României la Bruxelles. PSD precizează că legea pe care a promovat-o în Parlament privind menținerea și repornirea centralelor pe cărbune are la bază situația de forță majoră în care se află România. Este soluția obligatorie la criza energetică profundă, care nu poate fi gestionată eficient de un guvern demis, cu atribuții limitate. Necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în Planul pentru situația de urgență energetică, anunțat recent de premierul demis Ilie Bolojan, care prevede utilizarea tuturor capacităților de producție de energie, din toate sursele - deci inclusiv din cărbune, precum și repornirea grupurilor aflate în rezervă - respectiv cele închise pentru îndeplinirea jalonului decarbonizării din PNRR'', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de PSD.
Social-democrații spun că în aceste condiții ''este incalificabilă duplicitatea prim-ministrului demis'', care, ''în timp ce aplică soluțiile PSD'', atacă PSD că ar pune în pericol bani europeni din cauza neîndeplinirii jalonului PNRR care se referă la decarbonizare.
''În fapt, PSD a acționat și a reglementat soluții adecvate într-o situație energetică de forță majoră, în timp ce reprezentanții Guvernului demis numărau centimetrii cotelor apelor Dunării. De asemenea, PSD a acționat în Parlamentul European și a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgență pentru securitatea energetică a României, care să permită aplicarea unor soluții temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cetățenilor și a economiei naționale. Deci, în loc să critice PSD pentru astfel de inițiative, prim-ministrul demis avea datoria să pledeze în fața Comisiei Europene că țara noastră este într-o situație de forță majoră, care impune reevaluarea unor termene convenite în PNRR'', precizează comunicatul.

 

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