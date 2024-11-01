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Zelenski a ajuns în Serbia, în prima sa vizită în acest stat aliat tradițional al Rusiei după 2022

| 07 aug, 21:11

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri pe platforma X că a ajuns în Serbia pentru prima sa vizită în această țară Balcanică, aliată tradițională a Moscovei, după invazia rusă din Ucraina în 2022, relatează AFP și Reuters.


'Am ajuns în Serbia cu echipa mea', a postat Zelenski, adăugând că va avea 'întrevederi importante' vineri și sâmbătă cu omologul său sârb Aleksandar Vucic și cu premierul sârb Djuro Macut.

'Vom discuta despre întărirea relațiilor economice între țările noastre, despre relațiile cu Uniunea Europeană, despre alte domenii în care națiunile noastre pot avea beneficii, precum și despre chestiuni de securitate', a declarat Zelenski, care a fost primit pe aeroportul din Belgrad de ministrul sârb al energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, potrivit imaginilor difuzate pe contul său de X.

Vizita lui Zelenski va duce foarte probabil la deteriorarea relației Serbiei cu Rusia, vechi aliat și principal furnizor de gaz, comentează Reuters.

Joi, Vucic a declarat că cei doi lideri vor discuta despre negocierile de aderare la UE, precum și despre cooperarea în domeniile economic și energetic.

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