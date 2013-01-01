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Claudiu Manda (PSD): Deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență - un gest de normalitate și de responsabilitate

| 23 oct, 19:59

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat vineri că deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezintă un gest de normalitate și de responsabilitate, 'după presiunea uriașă pusă asupra sistemului de fondurile insuficiente' alocate în timpul guvernării Bolojan.

 

'Schimbarea de direcție a guvernării se vede, înainte de toate, în grija față de oameni și în respectul pentru nevoile lor. În capacitatea de a le proteja sănătatea și de a le asigura accesul la serviciile medicale de care au nevoie. Nu vorbim despre un privilegiu, ci despre un drept pe care fiecare român trebuie să îl aibă într-o Românie sănătoasă. Deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezintă un gest de normalitate și de responsabilitate, după presiunea uriașă pusă asupra sistemului de fondurile insuficiente alocate în timpul guvernării Bolojan', a scris Manda pe Facebook.
El a adăugat că sănătatea și viața românilor nu pot fi puse în pericol din cauza unor economii la buget.
'Iar accesul la servicii medicale de urgență trebuie protejat, nu sacrificat', a transmis acesta.

 

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