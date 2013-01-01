Prima recție a lui Georgescu după ce judecătorii au refuzat să-l trimită în arest la domiciliu

'Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice', este mesajul transmis pe contul de Facebook al lui Georgescu.

Luni, la Tribunalul București, se va judeca cererea DIICOT de prelungire a măsurii arestării preventive.

'Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Astăzi, Curtea de Apel București a admis, în majoritate și cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestația formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului București, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecință, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părți', este continuarea mesajului.

Curtea de Apel București a admis, vineri, contestația depusă de DIICOT și a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să rămână în arest preventiv.

Inițial, completul de judecată a fost format din magistrații Cristian Dumitru (președinte) și Daniela Maria Manolache, care au avut însă opinii diferite în acest caz, astfel încât s-a format un complet de divergență, prin intrarea în componența acestuia a unui al treilea magistrat, respectiv Andreea Ionescu. Aceasta din urmă a înclinat balanța în sensul menținerii lui Georgescu în arest preventiv.