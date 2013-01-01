Premierul a discutat cu omologul ucrainean referitor la situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre

'Am avut o conversație telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Korețki, despre situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre, inclusiv după recentele atacuri asupra navelor comerciale', a scris Luca Niculescu, într-o postare pe platforma X.

O navă comercială din largul coastei Mării Negre a României s-a răsturnat și risca să se scufunde, după ce a fost lovită de o dronă în apropierea graniței cu Ucraina.

Un marinar a murit, iar nouă au fost salvați. Sunt în derulare operațiuni de căutare a altor trei marinari dispăruți.

Incidentul a avut loc la aproximativ 24 de kilometri în largul portului Constanța, chiar în afara apelor teritoriale ale României.