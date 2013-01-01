Premierul a discutat cu omologul ucrainean referitor la situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre
Prim-ministrul Luca Niculescu a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Serghii Korețki privitoare la situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre.
'Am avut o conversație telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Korețki, despre situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre, inclusiv după recentele atacuri asupra navelor comerciale', a scris Luca Niculescu, într-o postare pe platforma X.
O navă comercială din largul coastei Mării Negre a României s-a răsturnat și risca să se scufunde, după ce a fost lovită de o dronă în apropierea graniței cu Ucraina.
Un marinar a murit, iar nouă au fost salvați. Sunt în derulare operațiuni de căutare a altor trei marinari dispăruți.
Incidentul a avut loc la aproximativ 24 de kilometri în largul portului Constanța, chiar în afara apelor teritoriale ale României.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Premierul a discutat cu omologul ucrainean referitor la situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre
23 oct, 20:04
23 oct, 20:10
23 oct, 20:07
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57