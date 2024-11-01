Claudiu Manda (PSD): Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin

'Premierul desemnat are acum șansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască și, mai ales, dacă înțelege că România are nevoie de o schimbare de direcție. După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluție rațională pentru refacerea unei majorități stabile, România nu-și mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice și negocieri pentru funcții. PNL și USR au început deja să pună condiții pentru participarea la viitorul Guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie și pentru români nu le cunoaștem, dar ei știu deja cine are voie și cine nu are voie să guverneze. La împărțirea funcțiilor și a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorități au eșuat chiar și cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie', a scris Manda pe Facebook.

El a adăugat că, pentru PSD, un premier nou trebuie să însemne și o politică economică nouă.

'Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin, pentru a reporni investițiile și pentru a repara efectele ultimelor luni. PSD are pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei. Dacă programul propus de Luca Niculescu răspunde aceleiași nevoi de schimbare, atunci există baza unei discuții serioase', a adăugat acesta.