Corina Creţu: Am semnat solicitarea de înfiinţare a unei instituţii care să garanteze respectarea drepturilor copilului

"A fost ideea câtorva membri din grupurile politice din Parlamentul European, pe considerentul că nu există un organism sau comitet, nici în Parlamentul European şi nici la nivelul Comisiei Europene, care are peste 30 de agenţii, dedicat exclusiv drepturilor copilului. Şi având în vedere faptul că suntem în săptămâna dedicată femeilor, am avut această iniţiativă de a solicita, pe de o parte, preşedintei Parlamentului European, doamnei Roberta Metsola, dar şi doamnei Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, să existe la nivelul instituţiilor europene o entitate/instituţie care să se asigure că, în general, copiii din statele membre au drepturile asigurate. Pentru că sărăcia în rândul copiilor este răspândită şi, din păcate, se înrăutăţeşte în Europa: 25% dintre copii sunt expuşi riscului de sărăcie sau de excluziune socială, iar sărăcia afectează fiecare aspect al vieţii copiilor, condiţiile de viaţă, educaţia, dezvoltarea personală, profesională, plus exploatarea prin muncă a copiilor", a declarat deputatul european.

Corina Creţu a precizat că preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a devenit susţinătoarea acestei idei şi consideră firesc ca măcar la Parlamentul European, probabil la comisia drepturilor la omului, să existe o subcomisie dedicată copiilor.

Europarlamentarul susţine că este necesară o astfel de instituţie, deoarece copiii sunt cei mai vulnerabili şi plătesc întotdeauna cel mai mult în timpul crizelor şi conflictelor.

"Din acest punct de vedere este foarte importantă această abordare şi această nouă instituţie care să se ocupe numai de statele membre, ci şi de ţările în curs de aderare. De pildă, numai în Ucraina, de la invazia rusă, cel puţin 6.000 de copii ucraineni au fost răpiţi şi deportaţi sau reţinuţi în Rusia şi, practic, Uniunea Europeană nu poate face absolut nimic deocamdată din acest punct de vedere", a spus parlamentarul european.

În plus, a subliniat Corina Creţu, este îngrijorătoare şi situaţia copiilor din România, din mediul rural.

"Unul din 10 nu frecventează în prezent nicio instituţie de învăţământ. (...) Este foarte important pentru România să ştie că există şi o instituţie europeană care supervizează dacă statul respectiv are grijă de copiii săi. (...) În toate rapoartele de ţară, sărăcia în rândul copiilor din mediul rural din România a fost menţionată", a subliniat Corina Creţu.