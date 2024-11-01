Cristela Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan de presiune politică și reclamă modul 'traumatizant' de încătușare a soțului ei

De asemenea, ea l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan ar fi făcut 'presiune politică' la judecători, arătându-și totodată nemulțumirea pentru modul 'umilitor' și 'traumatizant' în care soțul ei a fost ridicat și încătușat de forțele de ordine.

La ieșirea din sediul DIICOT, în timp ce zeci de susținători o aclamau, Cristela Georgescu a precizat că a fost chemată de procurori în calitate de martor pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate anterior de anchetatori.

'M-am prezentat astăzi, am fost invitată, în calitate de martor în acest dosar, la fel ca și tatăl meu ieri. S-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică (...) Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile și oricare dintre dumneavoastră, oameni obișnuiți, este important să conștientizați că vă puteți afla cândva în aceeași situație, să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte ca să fiți judecați', a declarat ea.

În continuare, Cristela Georgescu și-a exprimat nemulțumirea pentru modul în care polițiști înarmați au intrat peste familia ei în casa din Mogoșoaia, dar și pentru modul 'umilitor' în care soțul ei a fost încătușat.

'Vreau să știți că modul brutal în care s-a intrat în casă, peste mine și copilul minor și tatăl meu, apoi modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el este tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la pat de un tânăr înarmat, care putea să-i fie nepot. Apoi modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să reprezinte un pericol grav iminent', a explicat ea.

Soția lui Călin Georgescu l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că a făcut presiune politică asupra judecătorilor, susținând că acuzațiile din dosar sunt nefondate.

'Acum, ce vreau să spun încă o dată, pentru că este important ca toată lumea să conștientizeze, noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Al doilea lucru, până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea punct, informații confidențiale, care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă, înainte de a fi la judecător. Acest lucru a dat naștere la interpretări și la corelații manipulatorii și false. Dincolo de faptul că nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost peste tot, ultimul lucru - prezumția de nevinovăție, vreau să știți că este de asemenea nerespectată. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa-zisa opoziție inclusiv asupra judecătorilor prezintă imaginea unui om creionat vinovat înainte să fie judecat și asta nu este în regulă și, indirect, pune presiune pe judecător. Nu în ultimul rând, au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO', a mai spus Cristela Georgescu.

Ea a precizat că va reveni la DIICOT în zilele următoare, deoarece percheziția informatică nu s-a terminat.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Lui Răzvan Leu i s-ar fi propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.

Leu ar fi fost convins apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.