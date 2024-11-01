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Cristian Buşoi: Repornirea reactoarelor de la Cernavodă ar putea să aibă loc spre sfârşitul lunii septembrie

| 08 sep, 19:42

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi declară că nu poate să avanseze, la acest moment, o dată foarte clară cu privire la repornirea reactoarelor de la Centrala de la Cernavodă, urmând ca după 15 septembrie să se facă o nouă evaluare a situaţiei, în funcţie de evoluţia prognozelor meteorologice.

 

Oficialul de la Energie a afirmat, după discuţiile avute, marţi, în cadrul Comandamentul Energetic de la sediul Dispecerului Energetic Naţional, că abia către sfârşitul lunii septembrie ar putea să fie posibilă repornirea reactoarelor, dar totul ţine de nivelul Dunării.
”În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că, aşa cum vă spuneam, prognozele sunt rezervate. Există unele veşti bune legate de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitaţii în ultima perioadă. De asemenea, e şi o mică creştere, dar încă nu o putem vedea ca o soluţie salvatoare, pe râul Sava. Din informaţiile pe care le-am schimbat astăzi şi din dialogul cu reprezentanţii Centralei Nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervaţi în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne aşteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârşitul lunii septembrie”, a declarat Buşoi.
Oficialul a precizat că, în orele de vârf, importurile vor acoperi deficitul de energie electrică, fiind aşteptat ca producţia eoliană din următoarele zile să micşoreze aceste importuri, care ar urma să scadă cu mult sub 2.000 MW.
Conform prognozelor, Debitul Dunării la intrarea în ţară va fi scăzut toată luna septembrie, iar undeva în jurul datei de 15 septembrie ar urma să crească uşor, dar va fi cu mult sub media ultimilor ani. În aceste condiţii, se estimează că nivelul apei în zona Cernavodă va fi insuficient, cel mai probabil toată luna septembrie, pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare.
Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România, a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric.
Cosmin Ghiţă a anunţat recent că renunţă la mandatul de Director General al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară urmând să ocupe funcţia de Director General provizoriu al Nuclearelectrica pentru o durată de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

 

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