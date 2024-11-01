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Dan Barna: Este practic imposibil de constituit o majoritate parlamentară stabilă

| 08 oct, 19:28

România se află în prezent într-o criză politică atât de profundă încât este practic imposibil de constituit o majoritate parlamentară stabilă, a declarat joi, pentru AGERPRES, eurodeputatul Dan Barna (grupul Renew Europe), care a subliniat că alegerile anticipate sunt o variantă prin care se poate ieși din blocajul actual.

 

El s-a referit la discuțiile pe care premierul desemnat Luca Niculescu le are programate cu partidele politice.
''Se poate întâmpla ca guvernul Luca Niculescu să adune voturile suficiente pentru învestitură, dar este o perspectivă de guvern destul de slab și destul de vulnerabil, de fapt, prin care probabil unii ar spune că vom câștiga niște timp, dar eu aș spune că mai pierdem niște timp, niște luni sau niște ani, până să ne întoarcem la cetățeni și să vedem care este actuala dorință a cetățenilor României pentru a merge mai departe'', a spus eurodeputatul.
Potrivit acestuia, România are nevoie de reforme structurale profunde.
''În momentul de față, noi stăm pe marginea junk-ului, ne rugăm de agențiile de rating să ne mai păsuiască un pic și încercăm să dăm o impresie de credibilitate. Guvernarea Bolojan, guvernarea din care și USR face parte, a reușit să înceapă să reducă deficitul, pentru că asta e principala problemă cu care ne confruntăm. Or, e nevoie de mai mult decât atât, este nevoie de o forță reformatoare în România care să vină din legitimitatea votului cetățenilor, pentru că altfel nu vom face decât să ne scufundăm și ăsta e un risc foarte mare'', a explicat Barna.
Eurodeputatul român nu împărtășește ideea că alegerile anticipate nu ar schimba cu nimic situația actuală și consideră că aceasta ar fi o variantă prin care poate fi depășit impasul actual din România.
''Nu merg pe logica aceasta, că anticipatele sunt degeaba, că cetățenii nu înțeleg ce li se întâmplă și că o să voteze, vezi Doamne, așa cum le sugerăm prin statisticile pe care le văd la televizor. Eu cred că anticipatele sunt o variantă prin care se poate ieși din blocajul în care ne aflăm. Bulgarii au avut șapte rânduri de alegeri, dar Bulgaria a trecut la moneda euro cu șapte rânduri de guverne între aceste alegeri. Adică, în momentul în care ai o reformă strategică, ți-o asumi și duci țara în direcția aceea, poți să obții rezultate. Noi avem o stabilitate, de fapt, care nu a făcut nimic, o stabilitate care a ținut România legată de mâini și de picioare. Asta e, de fapt, marea provocare pe care o are și domnul Luca Niculescu acum'', a încheiat Dan Barna.

 

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