Dan Dungaciu consideră că politizarea a mers prea departe din partea președintelui la întâlnirea cu tinerii ortodocși

Dungaciu a criticat faptul că șeful statului a făcut afirmații politice în cadrul evenimentului organizat la Catedrala Națională, în fața tinerilor ortodocși, referindu-se inclusiv la 'naționalismul sănătos' și 'naționalismul demagogic'.

'Legat de 'naționalismul sănătos', aici ceva nu este în regulă ce s-a întâmplat în România, în Catedrala Mântuirii. Au mai fost președinți care au vorbit în biserică, a participat și Ceaușescu în 1977 la întronizarea lui Iustin Moisescu, dar după aceea au mai vorbit și președinte Iohannis și Băsescu, dar niciodată n-au făcut aserțiuni politice. Au vorbit comemorativ, au vorbit omagial, ceremonial, dar n-au făcut aserțiuni politice. De data aceasta, suntem într-o situație în care un președinte, în fața tineretului ortodox, cu ocazia unui eveniment numit Internaționala Tineretului Ortodox, în fața unor tineri, mulți dintre ei minori, face afirmații politice, face aserțiuni politice, vorbește despre cei buni și cei răi, despre cei cu naționalismul sănătos și cei cu naționalismul demagogic', a declarat Dungaciu la Parlament, într-o conferință de presă.

Potrivit lui Dungaciu, lucrurile au scăpat de sub control.

'Imaginați-vă, prin comparație, dacă domnul Simion, domnul Petrișor Peiu sau eu, după slujbă din biserică, după predică, ne-ar invita preotul să spunem câteva cuvinte celor prezenți. Și noi am fi vorbit despre naționalismul sănătos. Ce s-ar fi întâmplat? (...) Ce vrem să spunem aici - că pentru prima dată politizarea a mers un pic prea departe, pentru că evident că președintele României a lansat un proiect politic. Și sperăm, credem, sperăm, nu știu, ca organizatorii acelui festival al Internaționalei Tineretului Ortodox să nu fi știut despre ce este vorba. (...) De data aceasta lucrurile au scăpat de sub control și, din această perspectivă, sperăm ca lucrurile să se clarifice. Oricum, am luat act de ele', a transmis Dungaciu.

Referindu-se la reuniunea recentă a diplomației române, prim-vicepreședintele AUR a remarcat că la eveniment 'nu a participat niciun oficial din afara României, ceea ce spune multe'.

'Și asta spune multe, mai ales că în acest moment situația din Ucraina este poate cea mai tensionată și România are cea mai mare frontieră cu Ucraina. Un stat care are cea mai mare frontieră cu Ucraina, în condiții de escaladare, în condițiile de blocare a portului Odesa și porturilor dunărene ale Ucrainei, în care Constanța devine foarte important, în aceste condiții nimeni nu vine la reunirea diplomației românești. Și nimeni nu vine la reuniunea diplomației românești că nu are ce să discute la București. Și asta arată ceva despre semnificația, importanța instituțiilor din România. (...) Și asta spune ceva. Nu avem niciun proiect de politică externă, n-am pus pe masă ca Minister de Externe niciun proiect de politică externă și Președinția la rândul ei n-a pus pe masă niciun proiect semnificativ. Așa se explică de ce, de pildă, nici ambasadorii n-au fost schimbați, nici măcar ambasadorul României de la Washington. Președintele României spune că n-a avut timp să schimbe ambasadori. (...) Din păcate, în România totul este politic și politica a intrat în Ministerul de Externe până la prăsele', a susținut Dungaciu.

În ceea ce privește posibilitatea renunțării la dreptul de veto al statelor membre în Consiliul European, Dan Dungaciu a opinat că 'România renunță la un instrument al suveranității, singurul sau printre puținele pe care îl mai are'.