Daniel David: Măsurile de reducere cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se vor aplica în zona învățământului preuniversitar

Pe de altă parte, el a adăugat că în minister, la nivel central, vor trebui să fie făcute 'probabil, unele ajustări'.

'O să vedem. Întotdeauna reflexul meu este că trebuie să reduci cheltuieli fără să afectezi numărul de oameni. Să nu dai oameni afară, să afectezi salarii. Poți să faci lucrul ăsta? Sigur că poți. Prin deplasări, diverse sporuri și așa mai departe. Dar, în zona profesorilor, în zona învățământului preuniversitar, în zona școlilor, aceste măsuri nu se vor aplica. Eu am spus de la început și am spus-o de câteva zile și mă bucur că ieri premierul a spus explicit și el acest lucru, că învățământul preuniversitar va fi exceptat, dar atenție, nu va fi exceptat ca un privilegiu. Va fi exceptat pentru că noi, spre deosebire de multe alte sisteme, am făcut ce trebuia să facem în luna iulie, prin pachetul 1. Și am făcut-o în luna iulie nu fiindcă ne-am grăbit. Am făcut-o în luna iulie pentru că noi începeam școala în septembrie și dacă nu luai măsurile astfel încât să le poți implementa din septembrie, noi nu le mai puteam implementa. În zona preuniversitară, n-am nicio emoție că lucrurile o să fie în regulă', a afirmat ministrul Daniel David.

În ceea ce privește cumulul salariu-pensie, ministrul a arătat că nu se poate aplica în zona educației, prezența profesorilor pensionari fiind o necesitate și un plus în sistem.

'Noi avem, de exemplu, peste 3.000 de profesori pensionați care acoperă ore în preuniversitar, în primul rând în zona științelor, matematică, fizică, și să știți, acei profesori nu iau locul cuiva. Că dacă profesorii pensionari ar lua locul unor tineri care și-ar dori să țină acele ore, atunci, da, poți să discuți despre situația asta a cumulului pensie-salariu. Noi nu avem oameni care să acopere aceste ore și prezența profesorilor pensionari este o necesitate și un plus în sistem', a subliniat el.

Daniel David a mai adăugat că în sistemul preuniversitar 'nu avem ce să mai reducem, am eficientizat sistemul.'

'Așa cum am spus public, noi în momentul ăsta trebuie să ne stabilizăm și treptat, pe măsură ce și țara se stabilizează, se dezvoltă economic, să creștem ca buget, pentru că noi trebuie să ne apropiem treptat, în următorii ani, de acel procent pe care l-am anunțat de ani de zile, niciodată nu l-am atins, dacă vreți, 6% din PIB, dar, de fapt, în lege, acum, este 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli', a menționat ministrul Educației, răspunzând unei întrebări.

Totodată, el a arăta că problemele privind decontarea transportului profesorilor din mediul rural sunt o chestiune pe care o cunoaște, că a primit o mulțime de sesizări în acest sens și că a a discutat-o și cu premierul Bolojan, cu primari, adăugând că încearcă să se găsească o soluție pentru a fi respectate normele legale.

'Cineva îmi propunea să reîntoarcem finanțarea prin minister, fiindcă noua lege prevede acest lucru, dar a fost prorogată aplicarea. Vom găsi o soluție pentru anul viitor, fie să anulăm prorogarea, fie să găsim un mecanism prin care primăriile să-și asume responsabilitățile stabilite prin lege, fiindcă știu situația respectivă și este una nedreaptă pentru profesori. Nu doar nedreaptă, iese din cadrul legal', a subliniat ministrul David.

Întrebat privind măsurile pentru atragerea și menținerea profesorilor bine pregătiți în sistem, el a răspuns că în primul rând e vorba despre salariul de start, dar și despre crearea acelor concentrări educaționale cu școli mai mari, în care pot fi alcătuite norme care să nu fie fragmentate între 3 sau 4 ori chiar 5 unități școlare, dar, în același timp, va trebui să fie regândită inclusiv formarea profesorilor.

'Noi am mers pe un model în care hiperspecializăm profesorii. Când te uiți în țări care sunt performante în zona educațională și la care adesea noi ne raportăm, vezi că acolo ai profesor de știință, de exemplu, sau ai profesor de științe sociale, adică cineva care, nu știu, predă fizică, predă și chimie sau dacă predă științe economice, predă și sociologie. Și am început să schimbăm și noi această filosofie. De exemplu, din acest an universitar, avem primele două programe în dublă specializare istorie-geografie și biologie-chimie, programe didactice de 4 ani, iar cei care vor termina aceste programe, vor putea intra direct să predea la nivel de gimnaziu sau la nivel de liceu ambele materii. Sunt câteva lucruri pe care am început să le implementăm sau pe care am început să le discutăm', a mai spus ministrul Educației.