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Darău: Programul SAFE nu este în pericol; ordonanța contestată se referea la posibilitatea exproprierii unor active

| 22 oct, 18:20

 

Senatorul USR Irineu Darău, fost ministru al Economiei, oferă asigurări că Programul SAFE nu este în pericol, după decizia Curții Constituționale.

 

 

 

'Programul SAFE este 100% în regulă, nimic NU este în pericol! Acea OUG contestată se referea strict la posibilitatea exproprierii unor active, pentru SAFE / interes strategic. Nu este afectat niciun proiect în curs, fiind doar un mecanism potențial', scrie Irineu Darău, pe pagina sa de Facebook.
Curtea Constituțională a României a stabilit joi că a existat conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu emiterea Ordonanței de Urgență referitoare la Programul SAFE, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească o conduită de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.

 

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