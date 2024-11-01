Homepage » Actual

Diana Buzoianu susține că Programul Rabla ar trebui finanțat mai degrabă prin fonduri europene

| 06 noi, 19:09

Programul Rabla ar trebui finanțat mai degrabă prin fonduri europene, a afirmat, joi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a susținut că scăderea valorii voucherului nu a reprezentat o decizie greșită, având în vedere contextul bugetar actual.

 

'Este evident că, atunci când există un voucher de 7.500 de euro versus un voucher de aproximativ 2.000 de euro, există un interes mai scăzut pentru un voucher de 2.000 de euro. Dar asta nu înseamnă automat că voucherul de 7.500 de euro era unul corect, pentru că noi ne uităm și la care era comparația între statele din jurul nostru și, de fapt, de la nivel european. Aveam unul dintre cele mai mari vouchere pentru programe similare. De altfel, perspectiva programului acesta - din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mutat pe fonduri europene, să nu mai fie din buget național, pentru că din buget național avem nevoie să ducem acești bani pe proiecte strategice, care pot să ajute inclusiv la salvarea de vieți', a declarat Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă, la Palatul Victoria.
Ea a estimat că vor fi epuizate fondurile alocate programului în acest an. Administrația Fondului pentru Mediu a decis, recent, redirecționarea a 45 de milioane de lei din bugetul alocat autovehiculelor electrice către categoria de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid. Înscrierea solicitanților în aplicația informatică a început joi, la ora 10:00.
'Eu cred că până la finalizarea termenului pentru acest program vor fi date absolut toate voucherele care aveau buget în program. Ne bucurăm să vedem că a existat un interes pentru program și, chiar și cu amendamentele care au fost aduse, totuși, bugetul se finalizează', a spus ea.
Pe de altă parte, Buzoianu nu a oferit un răspuns cert în ceea ce privește continuarea Programului Rabla și în 2026.
'Depinde foarte mult de bugetul care va exista, depinde foarte mult dacă vom avea Fondul Social pentru Climă, dar, cel mai probabil, în urma discuțiilor de amânare a ETS2, nu vom avea anul viitor Fondul Social pentru Climă. În acest moment, pentru bugetul de la AFM de anul viitor, noi am pus accent pe finalizarea proiectelor din PNRR, care au fost mutate pe AFM. (...) Vorbim de proiecte în valoare de mai bine de câteva miliarde de lei', a explicat Diana Buzoianu.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ