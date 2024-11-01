Homepage » Actual

Dogioiu: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie referitor la proiectul privind pensiile magistraților

| 06 noi, 19:11

 

O decizie privind fondul și forma de adoptare a proiectului privind pensiile magistraților ar urma să fie luată săptămâna viitoare, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

 

 

 

'Conținutul discuțiilor din coaliție nu este domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privința acestui proiect atât pe fond, cât și în privința formei de adoptare', a afirmat Dogioiu, la Palatul Victoria, întrebată despre cele mai recente discuții purtate de premier în coaliția de guvernare în privința acestui act normativ.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că subiectul privind pensiile magistraților trebuie tranșat foarte rapid, menționând că nu există niciun motiv ca premierul să fie răspunzător pentru un eșec în acest caz.
'Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie (privind proiectul pensiilor magistraților - n.r.). Așa cum am mai spus: tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc nouă, ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară și nu vorbesc de PNL aici pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susținut și care a venit în această formă propusă de Guvernul Bolojan și acum trebuie să meargă înainte', a afirmat Abrudean.
Potrivit acestuia, există flexibilitate în privința perioadei de tranziție referitor la creșterea vârstei de pensionare a magistraților.
'Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate, legat de cuantum am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există', a adăugat Mircea Abrudean.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolojan

Bolojan: Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare

06 noi, 19:01
Citeşte mai departe
burnete

Radu Burnete: E important ca societatea noastră să realizeze cât de tare s-a schimbat lumea şi cât de periculoasă a devenit

06 noi, 19:22
Citeşte mai departe
grindeanu

Sorin Grindeanu: Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România

06 noi, 19:18
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Dispută aprinsă între un organizator și una dintre candidate la Miss Univers. Momentul e viral

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Se propune “castrarea chimică” pentru agresorii de copii sub 14 ani - Parlamentar PNL: Nu te poți numi om!
h
Localnicii din Herson sunt uimiți de vizita Angelinei Jolie: „Nu se temea de bombe”
h
Ciprian Ciucu îi răspunde lui George Simion după acuzațiile privind blocurile pentru migranți: 'Minți cu bună-știință'
economica.net
feminis.ro
h
Dispută aprinsă între un organizator și una dintre candidate la Miss Univers. Momentul e viral
h
O femeie germană a născut cvintupleți într-un spital din Berlin
h
De ce a dispărut Lucian Viziru din lumina reflectoarelor
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ