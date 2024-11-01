Dogioiu: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie referitor la proiectul privind pensiile magistraților

'Conținutul discuțiilor din coaliție nu este domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privința acestui proiect atât pe fond, cât și în privința formei de adoptare', a afirmat Dogioiu, la Palatul Victoria, întrebată despre cele mai recente discuții purtate de premier în coaliția de guvernare în privința acestui act normativ.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că subiectul privind pensiile magistraților trebuie tranșat foarte rapid, menționând că nu există niciun motiv ca premierul să fie răspunzător pentru un eșec în acest caz.

'Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie (privind proiectul pensiilor magistraților - n.r.). Așa cum am mai spus: tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc nouă, ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară și nu vorbesc de PNL aici pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susținut și care a venit în această formă propusă de Guvernul Bolojan și acum trebuie să meargă înainte', a afirmat Abrudean.

Potrivit acestuia, există flexibilitate în privința perioadei de tranziție referitor la creșterea vârstei de pensionare a magistraților.

'Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate, legat de cuantum am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică. Propunerea președintelui e foarte bine că există', a adăugat Mircea Abrudean.